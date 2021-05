Obljubljeni »Tamburadio« na vali Radio OP je prošli tajedan svečevao svoje 500. izdanje. Prilikom ovoga jubileja su moderatori Kristina i Kristijan Karall priredili posebnu i produženu emisiju, pri koj su pogledali najzad na prošlih 499 uspješnih izdanj.

Jur skoro 10 ljet dugo, naime od 14. julija 2011. ljeta, se more »Tamburadio« svaki četvrtak poslušati na radioodašiljaču Radio OP, i to od sedmih do osmih uri navečer. Bavi se ova emisija hrvatskimi tamburaškimi i foklornimi dogodjaji i temami, ki minjaju od tajedna do tajedna. Razgovori sa stručnjaki i muzičari su isto tako dio programa kot i predstavljanje novih tamburaških melodijov i jačak.

Za 500. emisiju, 06. maja 2021. ljeta, si moderatori Kristina i Kristijan Karall ov put nisu pozvali nikakove goste, nego su napravili retrospektivu minulih ljet. U centru su tako stali posebnosti i vrhunci prošlih 499 izdanj, a igrali su zbirku tamburaških jačak, ke su pratile moderacijski par kroz svoje djelovanje u »Tamburadiju« odnosno ke „im jako ležu na srcu“, kot su to rekli u emisiji. Tako su na primjer zasvirali Džentlmeni s jačkom „Crni Kišobran“ i Zlatni Dukati su bili za čuti na ovom valu s jačkom „Tena“.

Istaknuli su u toku emisije i Koprive, ke je »Tamburadio« od svojega samoga početka 2011. ljeta pratio. Njeve jačke nisu samo osebujno obljubljene, nego se moru najti i u Top 3 najveć igranih jačak — na drugom mjestu je naime „Na zdravlje“ a na tretom mjestu „Čekaj me Podravko“. Prvo mjesto Petrovišćani iz Kopriv ipak nisu mogli osvojiti. Pred njimi su plasirani Šokci s jačkom „Znam Da Ne Znam“. Ukupno ima »Tamburadio« oko 700 jačak u rotaciji — a znatno već još u arhivu. Već od 200 puti su se mogli naime čuti Kristali, a Gazde ne manje s 199 puti. Slijedu na tretom mjestu najveć igranih tamburaških sastavov još Zlatni Dukati.

Kroz koncerte i druženje, su se Kristina i Kristijan sprijateljili s različnimi grupami, kot na primjer s Berde Bandom, i su tako svenek dostali aktualne informacije i najnovije jačke.To je u pogledu na »Tamburadio« sigurno bio prednost. Kristina kot i Kristijan su jur duga ljeta aktivni tamburaši i strastveno volu hrvatsku tamburašku muziku. Kroz ov glazbeni hobi se je stvorila i ideja »Tamburadija«, čiji format je u Gradišću jedinstven. Dokle su na početku planirali prirediti emisiju samo svake dva tajedne, su morali vrijeda opet prehititi ta plan. Toliko sadržaja i zanimanja je bilo za ovu posebnu emisiju. Ali sprvine nisu znali kada točno početi s ovim izazovom i kada emitirati prvo izdanje. Nudila im se onda odgovarajuća mogućnost: 2011. ljeta je Tamburica Cogrštof svečevala svoj 40. jubilej velikom feštom. To je bila onda i glavna tema prve emsije »Tamburadija«. Točno ta prva emisije se je mogla čuti po 500. izdanju »Tamburadija«, od osmih do devetih uri navečer, jer su produžili čas emitiranja na dvi ure za ov poseban jubilej.

Cilj za budućnost »Tamburadija« je, da se emisije stavu i drugim radioodašiljačem na raspolaganje, jer se momentano more čuti samo na valu Radija OP, odnosno da bi načinili iz ove emisije podcast. Momentano Kristina i Kristijan Karall ali još većinom uživo moderiraju iz gimnazije Gornje Pulje. Sridnje Gradišće daje naime uz Slavoniju jedan od centrov tamburanja. Priredjenje sadržajev »Tamburadija« nije ograničeno na sridnjogradišćanski študio. Tako su moderatori sastavili emisije jur u Finskoj ili Hrvatskoj.

U »Tamburadiju« se ne samo predstavljaju najnovije jačke ili novosti iz tamburaške scene širom svita, nego su se stvorili i različne tematske serije kot su to „muzički ABC“, „Žene u fokloru“ ili „Važne osobe u tamburaškoj sceni i svoja regija“.

Zanimljiv miks tamburaških i foklornih sadržajev, izvještajev i muzike: »Tamburadio« će sigurno biti još duga ljeta fiksna točka Radio OP-a!