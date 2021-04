Coffeeshock Company započinje novu sezonu 2021. s novim singlom. »Made in Austria« je energetična, satirična jačka ka se namigavajući jednim okom bavi tipičnimi austrijskimi osobinami, jednodimenzionalnimi stereotipi naše države, prikazano na šalni, ovde i onde vjerojatno i malo istiniti način. Kao i zadnja single izdanja Coffeeshock Companyja su novu jačku skupa producirali svi člani banda, tehničku odgovornost za snimanje i editing su imali Andreas Karall i Marko Blažeta, miks i mastering napravio je u medjuvrimenu trajni djelatni partner CSC-a Austin Deptula (Texas,SAD/USA).

Video spot Coffeeshock Companyja s novim singlom »Made in Austria« je snimio mladi umjetnički tīm »Sonortiy Rocks« iz Amstettena, ki je izmedju ostaloga jur djelao za velike austrijske bende kao su naprimjer Seiler & Speer, Folkshilfe i Russkaja. Lokacija videa je Glavna škola Veliki Borištof i Benc’s Garage u Gornjoj Pulji. Profesionalnu pomoć za njevu performansu pred kamerami Coffeeshockci su dostali od Anite Stojšić (kostimi), Kim Roznyak (Make-Up & Hair) i Olivera Edwarda (koreografija). Cijeli ov tīm je dva dane dugo snimao, polag strogih mjer i djelatnih uvjetov prema svim aktualno važećim pravilam u pogledu na situaciju oko COVID-19.

Scenarij video spota »Made in Austria« kaže školski dan učitelja i njegovoga razreda, konglomerat skurilnih karakterov. Učitelj sa sumnjivim modnim ukusom u frontalnoj nastavi podučava svoje školare: Mozarta, Bečkoga Fiakera, skijaša i Bečkoga dičaka (Wiener Sängerknabe). Strogo diktira: „U Austriji nimamo klokanov!“ (Kängurus).

Opća informacija

U prošlom 2020. lj. Coffeeshock Company službeno bi svečevao 10. obljetnicu svojega postojanja. Veliki koncerti poput nastup na Nova Rock Festivalu i Surf Openingu su morali biti otpovidani, pripravljene vlašće jubilejske evente je CSC morao jako decimirati i djelomično premjestiti na online format. Umjesto live-nastupov se šest muzičarov CSCa od prošloga ljeta stalno koncentrira na novu muziku, u roku ljeto dana su izdali 4 nove jačke. S »Made in Austria« ponovno daju jaki znak života, Super Skunk Rock Reggae in the house!

Coffeeshock company - Super Skunk Rock Reggae od 2010.: Mani Banani, Marko Blažeta, Andreas Karall, Rafael Stern, Filip Tyran, Nikola Zeichmann.

VIDEO »Made in Austria«: Produkcija: Sonority Rocks režija; peljač seta: Philip Filipov; kamera: David Kierberger; svića: Alexander Haider; Make Up & Hair: Kim Roznyak; kostim: Anita Stojšić, asistentica seta: Nicole Zeichmann-Omischl; koreografija: Oliver Edward; catering: Gabriele Blažeta

AUDIO »Made in Austria«: Recording: Marko Blažeta, Andreas Karall, Cornelia Ettinger; edit: Marko Blažeta, Andreas Karall; Mix & Master: Austin Deptula; Label: Creasy Records

ARTWORK »Made in Austria«: Paul Grill

BANDFOTO »Made in Austria«

CREDIT Foto: STO!, Artwork: Paul Grill

KONTAKT Mani Bintinger

booking@coffeeshockcompany.com

+43 664 37 53 749