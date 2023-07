Dva različni večeri su privukli velik broj navijačev. Petak je bila glavna grupa Dubioza Kolektiv, a subotu su opet oživljeni Ramazuri svečevali rodjendan. Novi je bio na Croatisadi fitnes program, ki je bio svaki dan pred koncerti.

Veliki Borištof – U petak, 8. i u subotu, 9. julija održala je Kulturna zadruga tradicionalni dvodnevni festival „Croatisada“ u parku pred velikoborištofskom starom školom.

Prvi dan festivala je muzički oblikovao popularni bosanski sastav Dubioza Kolektiv iz Sarajeva (BiH) uz Techno Vikingse iz Poreča (HR), Bečke čuže i domaću tamburašku grupu Harmonija.

Subotu je po petljetnoj pauzi na Croatisadi opet igrao band Ramazuri a pred njim su nastupili Max Schabl i das Volk der Mäuse, gradišćanskohrvatski rockband Elektrikeri, ki ljetos svečuje 20. obljetnicu postojanja, i Noisy Sunset.

Predsjednik Kuge Manuel Bintinger je u hrvatskom radiju ORF-a s vrlo uspješno rezimirao ljetošnju Croatisadu. Svaki dan je došlo 500 pohodnikov na Croatisadu, ka je bila tim dvakrat rasprodana. Kako je istaknuo Manuel Bintinger svisno imaju hrvatske i nimške muzičke grupe.

Petak čisto hrvatski dan

„Croatisada je pravi festival, jer se more kempirati i čuda ljudi je došlo karavan vozili, a postavno je bilo i čuda šatorov. Nastupile su poznate grupe, a nudili su gostom jiliše i piliše iz regije. Ja svenek velim, mi smo Festival srca“, tako Manuel Bintinger.

U planiranju programa se zgledaju na to, da su zastupane hrvatske grupe ali i nimške iz regije. Da su petak nastupile isključivo hrvatske grupe, je bio slučaj. Kugi je najvažnije, da se čuje hrvatski jezik. „Mi načinjamo lipi mali festival i kod nas se po hrvatsku pomina, to si neka ljudi zamerkaju“, je rekao Bintinger. On je zahvalan, da je toliko pomagačic i pomagačev omogućilo ov dvodnevni festival.

Elektrikeri, ki su subotu nastupili, su dica Kuge, su onde odrasli i igrali muziku. Luka Zeichmann je jur kot 11-ljetni počeo igrati gitaru u bandu, a da su po 20-i ljeti nastupili sa svojim Krowodnrockom na pozornici Kuge, je ča posebnoga, tako Manuel Bintinger.

Po prvi put nudili fitnes program za pohodnike

Kuga je ljetos po prvi put nudila poseban fitnes progam pred koncerti. Gosti su u parku petak podvečer mogli sudjelivati pri treningu fitnes kluba Veliki Borištof pod peljanjem Štefana Prikosovića, a subotu pri jedinici joge.

Tokom ovih dvih dan su došli brojni gosti po prvi put u Kugu i to ne samo iz Austrije nego i iz Madjarske, Slovačke, i Nimške. Na svaki način se Kuga ne mora s Croatisadom zgledati na ostale termine, kih je bilo na ov vikend već nego preveć.