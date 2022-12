Iako već zdavno ne pada toliko sniga kot prije, su čižme važne i teple sprohodnice kroz zimski čas. Pred svim dva modeli stoju ljetos u centru pažnje!

Iako imamo obično velik izbor trendov i modelov različnih čižmov, se moru ljetos opaziti dvi glavne varijante ke su posebno obljubljene i su tako osvojile srca fashionistic, dizajnerov i modnih influenceric na socijalni mriža...

Čižme do kolen – Dugo su čižme do kolen bile iz mode, a nijedna se nije posegurala kupiti ovakov model, iako su joj se zapravo vidile - gležnjače (Stiefeletten) su naime ljeta dugo dominirale trende kod čižmov. Sad se je to minjalo i visoke čižme su osvojile opet modne staze ovoga svita. Pri tom ne izgledaju samo nevjerojatno šik, nego držu i naše lipe nogice teplo. A ne samo to, nudu naime i sve moguće i nemoguće kombinacije nošenja i su tako jako svestrane.

One idu naime odlično uz uske traperice, isto tako kot i u kombinaciji s mini-haljom odnosno mini-suknjom. Gdo kani pokusiti nositi i malo mudrije kombinacije, se more na primjer odlučiti za dužičke halje s razrizom ili nositi čižme do kolen skupa s hlačami za elegantno odijelo/pratež.

Čižme sa cipim u sredini – Iako su visoki modeli čižmov opet jako u trendu, ko i niski nisu za zanemariti. Ovde je pred svim jedan model jako obljubljen: Črni moraju biti, debeli ogromni potplat moraju imati, a najpr u sredini mora biti cip!

Ove niske čižme odnosno gležnjače branu nosačicu od mokrine i hladnih temperaturov, a dobro idu uz ležerne ali i elegantne kombinacije. Kroz njihovu klasičnu ravnu saru/škornju su barem tako svestrane kot i visoke čižme do kolen, činu svakoj nosačici ali kroz debeo potplat ipak poseban gorki izgled.

Zvana toga nije cip samo praktično olakašanje pri opravljanju, nego je i dodatni cool detalj ki čini čižme posebnim. Odlično idu pri tom na primjer uz hulahupke i cord-suknje kot i over-size pulovere. Nadalje se moru i jako uske hlače kot skinny traperice ali još i legginsi, dobro nositi u kombinaciji s ovi gležnjači.