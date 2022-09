Govor je o najnovijem trendu u vezi sa suknjami. Takozvani „ugly skirt”, ada „mrska suknja”, će nas naime pratiti kroz jesensku sezonu..

90-a i 2000-a ljeta su kot jako problematični čas našli sebi mjesto u modnoj povijesti. Dokle bi jedni najdraže potpuno pozabili jeans do pasa, cargo-hlače i neckholder majice, se čini da drugi uopće nemoru dostati dost od ovih naoko velikih modnih grihov. Činjenica je, da su ova desetljeća kot mladine trenutno opet ekstremno obljubljena i kriju veliku modnu fascinaciju.

Etablirao se je zato u medjuvrimenu posebni izraz, ugly chic. A kako bi moglo drugačije bit, nas jeseni čeka sada još jedan trend ovoga razdoblja. Vratiti će se naime ugly skirt!

Ča su ugly skirts – Stil i izgled „mrskih suknjov” su potpuno inspirirani od detaljov i tren- dov opomenutih 90-ih i 2000- ih ljet. Tipične su na primjer dužičke suknje (prik kolen i do košćic), različni našiti žepi ali i cargo-stil. Isto tako pripadaju ali i ekstremno kratke suknje ovomu modnomu trendu, kot i dužičke škure jeans-suknje.

Diskretne boje kot bež, maslinasto zeleno, kaki ili škuroplavo dodatno istaknu „mrskoću” ovoga modnoga trenda. Morebit ali ravno zato transportiraju ove suknje revoltu i nemir, i su tako obljubljene kot manekenkov i dizajnerov.

Kako nositi novi trend – Princip ugly skirt-ov je lagak: Oni iz „mrske” prateži načinju nove i stilske kombinacije. Kako se moru ove suknje ali najbolje ugraditi u svakidašnju opravu za ured i izlazak u grad?

Postoju dvi mogućnosti. Prva je, da se ostane u liniji ugly chic-a odnosno 90-ih i 2000-ih ljet. U ovom slučaju se jednostavno kombiniraju različne ugly-prateži: Ogromne čižme, malogradjanski športski puloveri ili sečene majice, ke otkrivaju pupak su samo neki primjeri za to. Komu je to moguće preveć ali gdo nije dost hrabar za toliko ugly chic-a najednoč, ta će se vjerojatno odlučiti za drugu varijantu. U ovom slučaju se ugly skirt naime kombinira s jednostavnom i običnom opravom. Bijeli tanktopi ili bluze su na primjer dobri izbor, a i s elegantnom jednobojnom štiklicom more „mrska suknja” biti kompatibilna za ured i randevu.

Nostalgija jur duglje dura – Suknje nisu jedina pratež, ka nam se prezentira u obliku ugly chic-a. U prošli ljeti je ov modni trend već i već osvojio modne staze ovoga svita. Grubne i ogromne sandale i tenisice pri tom isto tako pripadaju ovomu trendu, kot i maljucke taške s kratkim remenom. A trenutno ne izgleda tako, kot da bi nas ov modni trend vrijeda opet napustio...