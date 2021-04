U zadnji ljeti se je u vrti pojavio opet trend za kiticami, ke se moru rizati i aranžirati u vaza — ne na zadnje i iz ekološkoga aspekta. Dokle su seljački stani prije imali kitice u svoji vrtljaci uz povrće, se kitice danas rado planiraju u posebni gredica, ke u cvanju same neka izgledaju kot veliki buket. Većina tih jedno- ili većljetnih kitic i busov se more sada u aprilu posaditi odnosno posijati. Ov broj Kroz ljeto kroz vrt daje mali uvid u svit kitic za vaze.

Planirati gredicu s kiticami za vaze. Kitice s lipimi cvijeti se moru najti raštrkane po cijelom vrtu. Druga mogućnost je posebna gredica, u koj kroz cijelo ljeto cvate dost kitic za lipe bukete. Pri planiranju ovakove gredice je važno, zgledati se svih stran svita. Orijentira se po južnoj strani i redi se po višini kitic. Kitice visokoga rasta idu u zadnji red, najniže idu u prvi red, tako da nijedna kitica drugu ne zasinji. Kot jur od imena vidljivo, jednoljetne kitice se moraju svako ljeto nanovo posijati ili posaditi. To iziskuje već djela, ali na ov način se more gredica uvijek novo aranžirati. Već ljetne kitice (=trajnice), ada busi s lipimi cvijeti, iziskuju manje djela. U pogledu na farbe cvijetov u gredici, se onda ali mora rediti po njimi. Kot se iz ove liste vidi, mora se zgledati već aspektov: Višina raslin, farbe, vrime cvanja, potriboće na zemlju i svitlo, itd. Ali obično se moru najti gotovi plani ili još i kupiti gotove kombinacije već i jednoljetnih kitic.

Busi s lipimi cvijeti. Postoju tri mogućnosti, kako dojti do novih busov: Kupiti u vrtljariji, posijati sime i uzgajati buse sam ili razdiliti stare buse. Bez obzira na ki način ste je nabavili, u aprilu je dobro vrime za posadjenje busov. Zato se prvo zemlja rahli, dodaje se zreli kompost i po potriboći gnjoj. Friško posadjeni busi se moraju redovito zaljivati i čuvati od pužev. U vaza su cvijeti sljedećih trajnica osebujno obljubljeni: Phlox, ehinaceje, rudbekije, monarde, margarite, stolisnik ili fijelke (astre).

Jednoljetne kitice. Većina jednoljetnih kitic se moru jur sada u aprilu posijati odnosno posaditi. Paziti se mora med ostalim kod cinijov, uresnic (kozmos) ili pojedinih vrsti smilj. Ove kitice dobro ne podnosu kasni mraz. Preporučuje se sijati je ili stoprv u maju ili jur sada na čuvenom mjestu i posaditi je stoprv po Ledenjaki u gredice. Jednoljetnih kitic je čuda, a potriboće su različne. Nabrojit ćemo ovde obljubljene i pred svim nekomplicirane kitice, ke se, ako jednoč u domaćene, rado i same posiju. Sunčenice ne tribaju čuda mjesta i su obično najveće kitice u gredici. Moru se posijati pojedinačno med buse ili u grupa. Nažalost je imaju i puži jako rado, zato je koč potribno je od njih čuvati. Još laglje je sitva zijevalic (Löwenmäulchen), majčinskoga vratića (Mutterkraut), ognjaca ili pogačic. Ove kitice dugo i gusto cvatu i su otporne protiv pužev.

Sijanje ili sadjenje. Veli se, da se jednoljetne kitice moru posijati dokle cvate bazak. Jednoljetne kitice kot na primjer mak imaju čuda puti jako sitno sime, tako da se pri sijanju rukom obično pregusto sije. Onda se kitice moraju razrijediti, drugačije se pojedine rasline nećedu tako lipo razvijati. Razredjivanje se more obajti s tim, da se kitice jur u stanu siju i onda pojedinačno posadu. To garantira kitice u željeni razmaki i ranije cvanje. Pitanje je — a to mora svaki za se odgovoriti — ča je manje djela.