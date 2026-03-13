Pastelne farbe predstavljaju lakoću, friškinu i modernu uzdržljivost, ka ne smi faliti u nijednoj garderobi. Kako je kombinirati, doznajete u ovom članku.

Je li farba lavendule, mint zelena ili nježno plava – ove blaže nijanse su feminine i u isto vrime puno stila. Ako je dobro kombiniramo, moremo je nositi za svakidašnjicu ali i za elegantne uzroke. A ka ljetna doba bi zato bila bolja nek protuliće?

Farbne kombinacije

Moremo pastelne farbe različito kombinirati. Posebno harmonično izgleda kombinacija od već pastelnih farbov kao na primjer nježno žuta s lavendulom ili ružičasta s nježno plavom farbom. Ki kani staviti statement, more se odlučiti za colour-blocking i kombinirati pastelnu farbu i nje blistavi ekvivalent kot na primjer pastelnu ružičastu farbu sa žarko ružičastom farbom. Za moderan izgled nudi se kombinacija sa črnom farbom, a jedan komad u pastelnoj farbi je u središću outfita. Ki ne kani prejako pasti u oko, ta bi najbolje kombinirao pastelne farbe s neutralnimi farbami kot bež ili krem.

Materijali

Učinak pastelne farbe jako odvisi od materijala. Morete nositi različite materijale po vašem izboru, neki su za posebne cilje bolji nego drugi: Tweed daruje svitlimi farbami eleganciju i izgleda jako dragocjen. Denim u pastelu napravi ležeran outfit a materijali kao satin ili šifon su posebno feminini. Za vrime izmedu protulića i zime broji uže med najbolje materijale.

Detalji u pastelu

Ki kani pastelne farbe polako integrirati u outfite ili se boji da morebit izgleda kičast, more to najbolje s modnimi dodatki. Tako se more staviti mali akcent a to prez prečuda pastela. To moru biti torba, sunčane očalje, rubac ili bilo ki drugi dodatki. Najbolje je ako se pastelne farbe decentno u outfitu vidu a ki kani, more i nositi dva dodatke u istoj pastelnoj farbi.

Maksimalni učinak

U garderobi imam nekoliko pastel odijelov. Za maksimalni efekt rado nosim jaknu i hlače u istoj farbi. A uza to i imam dva komade, ke morem ekstra ili skupa kombinirati. Tako dostajem od jednoga seta čuda različnih outfitov.

Ana Marija Sagmeister