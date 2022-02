Početak i službeno otvaranje projekta u okviru programa ERASMUS+ za ključnu aktivnost 2 — područje obrazovanja odraslih, škola tradicijskoga pjevanja – zapjevajmo kako su nas učili za odrasle School of traditional singing– let’s sing how we were taught for adults; prvi transnacionalni sastanak partnerov projekta; Kastav, 18. 2. do 20. 2. 2022.

ČEMBA — Predsjednik Kulturnoga društva Čemba i peljač Klape Dičaki Andreas Benčić inicirao je medjunarodni projekt s pažnjom na klapskom jačenju/pjevanju. Klapsko pjevanje se od 2012. ljeta nalazi na popisu nematerijalne kulturne bašćine UNESCO-a. Pod naslovom „Škola tradicijskoga pjevanja – Zapjevajmo kako su nas učili odrasli“ koncipirani natječaj uspješno je prošao evalvaciju Hrvatske nacionalne agencije za mobilnost i programe Europske unije. Dodiljena su bespovratna financijska sredstva. Zahvaljujući ovomu projektu, čija provedba će durati punih dvajset misec, počevši od 15. 2. o. lj. ,odraslim osobam će kroz neformalni oblik učenja biti omgućeno stjecanje sposobnosti ispravnoga korišćenja glasovnih mogućnosti i sposobnosti višeglasnoga jačenja/pjevanjasa svrhom očuvanja i promicanja tradicijske kulture. Rič je o potpuno novoj mogućnosti organiziranoga podučavanja odraslih, bez obzira na moguće razlike u prethodnoj razini sposobnosti, znanja i kompetencijov.

O svemo ovomu vodi brigu Europska unija u okvoru svojega ERASMUS+ programa. U cijelokupnoj provedbi projekta sudjeluje pet društav ili organizacijov: u ulogi koordinatora, odnosno peljača projekta Udruga Kanat-Kastav sa sekcijami Muška i Ženska klapa Kastav (Hrvatska), zatim Kulturverein Schandorf – Kulturno društvo Čemba sa sekcijom Muška klapa Dičaki (Austrija), Undi Horvát Egyesület sa sekcijom Ženska klapa Biseri (Madjarska), Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku — Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj sa sekcijami Muška klapa Ravnica i Ženska klapa Rožica (Slovačka) i Društvo Klapa Mali grad Kamnik sa sekcijom Muška klapa Mali grad (Slovenija).

Cilji projekta su:

učenje zakonitosti klapskoga jačenja/pjevanja s djelom na kvalitetnoj glasovnoj tehniki ka je jedan od glavnih preduvjetov bavljenja tim

učinkovito/efikasno i što uspješnije predstavljanje klapske jačke/pjesme na nastupi i koncerti

širenje prikgraničnih klapskih vezov

usavršavanje na području korišćenja novih tehnologijov u svrhu bolje i brže komunikacije neophodne za ostvare nje procesa edukacije širjih slojev

skupno gajenje, njegovanje pjesam hrvatske kulturne bašćine u Hrvatskoj i u zemlja hrvatske dijaspore

napredovanje kulturnoumjetničkoga (amaterskoga) stvaralačtva u južnom Gradišću i u zemlja suradnikov u ovom projektu

Glavni projektni rezultat ki će se ostvariti provedbom ovoga projekta je Kurikulum i Priručnik za učenje tradicijskogaj ačenja/pjevanja. Ov će pak svoju praktičnu korist pronajti u ostvarivanju ostalih predvidjenih projektnih rezultatov ki ćedu se ostvarivati u drugom dijelu provedbe projekta, dakle tijekom 2023. ljeta. To su djelaonice tradicijskoga jačenja/pjevanja i djelo na objavljivanju nosača zvuka na kom ćedu sudjelovati ansambli (klape) svih partnerskih organizacijov projekta.

Kulturno društvo Čemba odnosno Klapu Dičaki ćedu pri prvom djelatnom sastanku projekta u Kastvu od 18. do 20. februara o. lj. zastupati Andreas Benčić (predsjednik), Robert Balasković (blagajnik) i Martin Herić (kontrolor).