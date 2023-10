Opet jednoč Austrija „rošta/šebeće sabljom“ a to u koncertu s drugimi „zapadnimi“ državami i zaoštrava granične kontrole unutar šegenskoga prostora. Onda i intervjui s ORF-om kade reporter stoji na austrijskoj granici sa Slovačkom i govori o migranti ki „ulazu iz Češke“ (?), a pak i direktor gradišćanske policije, ki na pitanje moderatora ORF-studija Gradišće na niti jedno pitanje nije mogao logično odgovoriti zač je to potribno i u čemu ima koristi, ako sada opet jednoč zaoštravaju kontrolu na granični prijelazi – najprvo za deset dani. No, to će sigurno biti duže. Austrijski ministar unutarnjih poslov je isto lovio za plauzibilnimi argumenti, zač su ponovo morali upeljati kontrole na ovi dvi gradišćanski granični prijelazi u Gijeci (starom i novom).

Problem se ovimi pojačanimi kontrolami pravoda nikako ne rješava. Ali signal na profesionalne krijumčare/šlepere je jasan: Nekate dojti prik granice u Gijeci! No pak? Dokle su austrijske oblasti zaključile ove pojačane kontrole, krijumčari su to jur davno bili doznali i su si u istom hipcu stoposto našli drugu rutu. A niti s pojačanimi kontrolami na austrijsko-slovačkoj ili austrijsko-češkoj ili austrijsko-talijanskoj granici niti na ne nimško-austrijskoj granici ili bilo kade drugdir u sredini Europe nećedu moći riješiti pitanje biga ljudi iz siromašnijih ili bojem poharanih zemalj i držav.

Bezbroj multilateralnih konferencijov, sastankov i zasjedanj nisu peljale do obustavljenja biga u zemlje Europe, posebno med njimi u Austriju, Nimšku, Nizozemsku, Švedsku itd. A da ne govorimo o otoku Lampedusi na čistom jugu Italije. To su zapravo vrata u Europsku uniju, kroz ka riva tisuće i tisuće pretežno afričkih biguncev, izbiglic – mladih i najmladjih. Nje ni veliki strah od potopljenja u morju, smrtna pogibel ne more odvratiti od biga sa sjevernoga ruba afričkoga kontinenta na južni rub Europe.

Gdo pak ovo more riješiti, gdo bi mogao zaustaviti ov sve jači i brojniji val biguncev, ki bižu iz gospodarskih uzrokov i zbog bez izgledne ekonomske situacije a sigurno i zbog prijetnje za njev život? Nijedan ne! Pred svim ne humanitarnimi postupki a i sigurno ne tim, da se bilo kade zaoštravaju granične kontrole. Slobodna i gospodarski jako razvijena Europa je magnet, ki tako jako privlači mlade ljude iz zemalj u razvoju, da niti visoki ploti, niti bodljikave, niti žiletžice, niti betonske zidi ne moru prepričiti njev big. To nam kažu i Turska i Grčka kao i Rumunjska i Srbija i Madjarska u južnoj Europi a čisto jasno i granica med Meksikom i Sjedinjenimi Američkimi Državami.

Scenarij će se znatno zaoštriti, Madjarska i druge rotporne države ćedu na kraju dostati za pravo u ovom horor-scenariju a oružje i vojska na granici ćedu nastati još važniji.