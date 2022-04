Šare i žarke boje, posebni materijali, pretirani oblik ili ipak osobni komadi? Ov put ćemo Vam predstaviti najmodni i ključni nakit 2022. ljeta.

Dopamine Accessorizing. Iako se ime ovoga nakitnoga trenda prezentira malo abstrakno, mišljeno je ča čisto jednostavnoga: Nakit ki sa svojim šarim oblikom i feel-good farba diže raspoloženje nosačice. Svejedno je li su u pitanju kričeće ili pastelne nijanse, važno je pred svim da se šari nakit nosi s veseljem i samopouzdanjem. Gdo sad misli da se zato triba dragocijeno kamenje, se vara. U trendu su ljetos inovativni materijali i kreativni DIY-komadi – koža, tkanina, keramika i različne vrce su samo nekoliko primjeri za veliki izbor...

Mix & Match. Najveći pretkip kod ovoga trenda nam je fiktivna osoba i vjerojatno najmodna fashionistica širom svita, Carrie Bradshaw, glavni lik serije „Seks i grad”. Misao za ovim trendom je jednostavno nošenje nakita, ki se nosačici vidi, bez obzira na to, je li pojedini nakitni komadi odgovaraju jedan drugomu ili ne.

Slično kot i jur kod „Dopamine accessorizing”, se to nosi ča razveseli - već je u ovom slučaju jednostavno već i bolje.

Osobni nakit. U prošli ljeti je ov nakit postao jur jako obljubljen u našem društvu, tako da će biti i u ovoj sezoni još čudakrat za viditi. Govor je o osobnom nakitu. Svejedno je li je to kakovo ime, važan datum, dar za Božić ili Valentinovo ali posebne naušnice od pokojne staremajke – pokidob je ov nakit čudakrat relativno jednostavan i decentan moremo naše najobljubljenije komade nositi uz skoro svaku kombinaciju!

Biseri. Klasični, elegantni i trajni, tako se moru opisati biseri. Iako vjerojatno nikada nisu tako pravo izašli iz mode, ćedu ljetos doživiti novi bum. Uprav Kamala Harris, potpredsjednica SAD-a, je bisere ponovo popularizirala, kad je od svojega imenovanja nosi uz skoro svaku kombinaciju oprave u javnosti. Mogućnosti nošenja su kot biseri šaroliki. Gdo na primjer nekani elegantan nego ležerni stil oprave more nositi dužičke ogrlice. Tako se s biseri moru stvoriti različni modni stili i su tako i idealni sprohoditelji mlade kot i zrelije generacije!

Statement nakit. Nakit ki se po ćuti more viditi iz zrakoplova? To je peti trend koga Vam kanimo predstaviti: Statement nakit. Pri tom nije važno je li je to vintage komad ali moguće školjka, drivo ili drugi materijal - jedini važni faktor je veličina! Tako moru naušnice dosići do ramena a priviski ogrlicov moru mirno ispuniti cijeli dekolte nosačice.