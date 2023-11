Za svoj drugi jesenski koncert si je Tamburica Celindof premislila posebno geslo.

Ovo posebno muzičko putovanje kroz Gradišće i Hollywood je probudilo veliko zanimanje kod gostov koncerta.

Celindof – Jur kod ulaza je pohodnicam i pohodnikom jesenskoga koncerta Tamburice Celindof, subotu 4. novembra, nastalo jasno, da će je ov večer odnesti u čarobni filmski svit Hollywooda: Dušalo je zavodljivo po kokica (Popcorn) a cijela celindofska dvorana za priredbe je bila dekorirana s posebnimi filmskimi detalji, plakati i slikami.

Iz Celindofa prik Pinkovca u Hollywood

Friško se je napunila seoska dvorana s brojnom publikom iz bliže i daljnje okolice, ka je bila jur jako znatiželjna na poseban muzički program ovoga večera: Po svetačnom ulazu tamburašic i tamburašev i pozdravni riči predsjednice društva, Iris Kliković, i moderatora ovoga koncerta, Marina Berlakovića, se je začelo muzičko putovanje u Celindofu.

Prvi dio koncerta je tako stao u znaku gradišćanskohrvatskih i hrvatskih narodnih jačak. Zaglušale su tako na primjer poznate jačke kot Divojčica zlata, Ako ti je Marko žao, Izvan briga - u izvedbi solistov Richarda Bedenika i Štefana Kokošića - i Maričin potpuri, u kom je Tamburica Celindof sažela različne jačke „o Marici”, na čast svim ženam s ovim imenom.

Važna točka je bila i jačka D-moll Valcer, ku je komponirao Jakob Dobrović. Drugo ljeto je naime jur 30 ljet, da je on umro. Štefan Kokošić se je zato u razgovoru s Marinom Berlakovićem spomenuo najzad i dilio s publikom svoje vlašće uspomene i doživljaje s ovim velikanom gradišćanskohrvatske muzike.

Prije nego se je muzičko putovanje nastavilo u Hollywoodu, je Tamburica Celindof s jačkom Draga sjedi ti uza me, Helmuta Radakovića, pohodila ali i još južnogradišćanski Pinkovac. Po kratkoj pauzi, u koj su se gosti mogli okripiti, se je onda počeo drugi blok večera, ki je stao u znaku poznatih filmskih hitov. Celindofske tamburašice i tamburaši su zato minjali svoju nošnju za črne majice, na ki su bila natiskani poznati filmski motivi.

Muzički peljač Tamburice Celindof, David Suttner je naglasio kako je važno održati narodne jačke ali da je i barem tako važno pojti i korak dalje - pred svim i za buduće generacije - i integrirati i modernu pop-muziku u tamburaški repertoar. Da je to potpuno moguće i ostvarivo je Tamburica Celindof na vrhunski način dokazala s jačkami kot Chapel of Love, I will follow him, The Rose - u posebnoj izvedbi Angelike Bugnyar - i poznatih naslovnih melodijov filmov James Bond i Forrest Gump. Za nekoliko jačak su si celindofske tamburašice i tamburaši pozvali jačkaricu Klaudiju Fellinger iz Dolnje Pulje, ka je publiku oduševila sa svojim glasom. Oduševila je goste ali i Carina Sintler: Divičica, ka si gusla kod narašćajne grupe Tamburice Celindof je skupa s glavnim orkestom predstavila jačku Hey Pippi Langstrumpf.

Dostojni završetak za zvanaredan koncert

Ali ne samo izbor jačak je bio zvanaredni doživljaj, nego pred svim i samo guslanje. Celindofke i Celindofci su se igrali s jačinom zvuka (Lautstärke) i brzinom i tako stvorili posebni muzički doživljaj za brojnu nazočnu publiku u dvorani, ka je rado slušala a pred svim i uživala.

S jačkom Always look on the bright side of life, s kom si je Tamburica Celindof zaslužila na koncu buran aplauz i standing ovations, bi ljetošnji jesenski koncert zapravo završio - dodatki ali naravno nisu smili faliti. Uz Moja posljednja i prva ljubavi i Joj meni joj je zaglušala i posebna muzička čestitka za muzičkoga peljača Davida Suttnera, ki je uprav na dan koncerta svečevao svoj rodjendan!

DJ