Od 4. septembra donosi novi vozni red brojne promjene na gradišćanski cesta.

Za neke poboljšanje, za druge opet ne.

Željezno – Južnogradišćanski pendler iz Santaleka stoji barem jednoč u fokusu svih diskusijov i to onda, kad je govor o javnom prometu i o oporezivanju CO2-a. Iz južnoga Gradišća izajti u svit je naime teža zadaća. Santalek se nahadja u kotaru Novi Grad, jedinomu kotaru u Austriji prez jednoga kilometra željezničkih prugov, a u susjedskom kotaru Borta se na postojeći pruga već davno ne vozu ljudi.

Zapravo bi Babler u ljetnom razgovoru morao spomenuti južnogradišćanskoga pendlera (ili koč i pendlericu) iz Stinjakov ili Hrvatskoga Hašaša ili Šaledrova ili Žamara – ova lista se da prilično dugo nastaviti. To su naime ovi pendleri, u čija odredišća ne zabludi nijedan bus. A i različni planeri na internetu ova sela jednostavno ne moru najti – „Oprostite, nismo našli prijevoz iz ovoga odredišća“.

Zemlja Gradišće je sada najavila veliko proširenje javne prometne mriže. Zemlja je ov restart zvala startom u novu eru javnoga prometa. Južnogradišćanski pendleri su najednoč osebujno pažljivo slušali. Kako će nek izgledati ova era? Ufamo se, zlatna! Od ovoga tajedna ju smimo iskusiti.

Zajednički taksi na poziv

Po gradi dilenje autov jur davno već nije novost. U zaspani ruralni kuti je! Prometna poduzeća Gradišće su u prošli ljeti pokušavala etablirati ov diljeni prijevoz u sjevernom Gradišću. Ljudi se moru najaviti bar 60 minut ranije. Takozvani zajednički taksi na poziv dohadja po nje i je otprimi na najbližu štaciju, ka mora biti najmanje dva kilometri odaljena.

To od ovoga tajedna i funkcionira u kotari Gornja Pulja, Borta, Novi Grad i Jeništrof. Od pol četvrte u jutro do pol devete navečer postoji ta ponuda. Zasada se mora nazvati u centrali u Borti i rezervirati. Moguće je i rezervirati za redoviti termin, za pendlere, ki putuju uvijek u isto vrime. U budućnosti je predvidjena aplikacija za rezerviranje terminov.

Zbogom G1, zdravo Željezno

Jur lani u jesen su se pojavili novi busi sa zanimljivimi novimi imeni kot B09, ki iz Borte ciljaju na novomješćanski kolodvor. To je omogućilo i kašnje vožnje – primarno – u Beč. Zagrižene korisnice javnoga prometa ćedu morati sada diboko udahnuti. Najpoznatija gradišćanska linija G1 iz i u Beč, već neće nositi to ime.

Oprez sada se vozi B01 – B kot Burgenland, pretpostavljam. Jutro se prvi vozi kot do sada, ali ljudi moru još po noći u 23:25 u Gradišće. A i po subota, a osebujno po svetki i nedilja se je ponudila proširila. Nikad već ne morati čekati na kakove rodjake s autom.

Ča je zaistinu poboljšanje je veza u glavni „grad“ Gradišća iz južnoga Gradišća. Putovanje, ko je do sada bilo rijetko moguće – i onda zanimljiva i jako pusta, po broju suvozačev, pustolovina – će sada biti moguće skoro svaku uru.

Taksi mjesto busa

Vraćamo se našim zabačenim selam. Iz Žamara, Hrvatskoga Hašaša i Stinjakov postoji sada druga mogućnost nego per pedes izajti iz sela. Rješenje je čuda put citirani zajednički taksi na poziv (BAST). Autorica ovih redov si je jur par rezervirala.

Ča je za neka sela ključ u novi svit, znači za druga sela skraćenje. Linije, ke su sada ravno peljale na primjer prik Tarče ili u Čembu su zapustili, mjesto toga postoji sada zajednički taksi. Načelnik Čembe Bernhard Herić se je jur u pismu zemaljskomu poglavaru tužio. Do sada su ljudi mogli linijom G1 direktno putovati od i do Čembe. Sada moraju pendleri zajedničkim taksijem u Veliki Petarštof i moru onde stopr stupiti u bus. Herić ada potribuje, da pelja linija B016 prik Čembe.

Nova vrimena, duži dani

Novi vozni red je i nešto drugo preminio: Vrimena. Vjerni pendleri znaju naravno sve buse na minutu. A od njih se opet odvikavati je teži posao. Osebujno onda, kad im skraćuje dragocjeno vrime doma. Busi iz Beča se sad vozu 10 minut kasnije nego do sada, a isto tako prvi rani, ča more peljati do toga, da ćedu neki pendleri morati stati u raniji bus.

Opozicija VP je u izjavi za štampu u petak predstavila nekoliko primjerov. Da ćemo od sada skoro samo već viditi troja autobusna poduzeća na cesta je druga stvar, ka će gristi na financija malih poduzećev.

Prošli četvrtak u busu iz Borte u Željezno – šofer i dva gosti u velikom busu – pitao je na stanici jedan zgubljeni pasažir za drugu liniju u Željezno. On je naravno jur koristio novi plan. Šofer je zdahnuo: „Ovakov kaos – Ne, stopr od drugoga tajedna je sve novo.“

Tereza Grandić