Hrvatsko štamparsko društvo ima novu stranicu u internetu. Hrvatskenovine.blog neka prvenstveno služi kao platforma za društveno djelovanje. Na njem se moru najti publikacije kot i audio-snimke književnih djel.

ŽELJEZNO — Ki se je nedavno potipao po web-stranici Hrvatskih novin, morebit je upametzeo dvi nove funkci- je. Na desnom rubu su se po- javile dvi nove gumbe. Jedna poziva na aboniranje novin, a to od sada jednostavnim online formularom, druga gumba je poveznica na drugu stranicu imenom HN blog.

HN blog – stranica za Hrvatsko štamparsko društvo

Stranica ne spominja na Hrvatske novine, riči na zelenoj površini ipak ukazuju na to, da ova hrvatska stranica sliši društvu. Blog naime je koncipiran za Hrvatsko štamparsko društvo, izdavatelj Hrvatskih novin. Prvi upisi na stranici – snimke pjesam – uvadu težišće, ada hrvatska književnost iz Gradišća i okolo naokolo. „Cijela panonija: barem jedan dio toga“, veli Ivan Rotter, ki je peljač projekta. Hrvatsko štamparsko društvo da je kot naklada izdalo bezbroj knjig i kalendarov, ke se ne moru najti u internetu. Ovom stranicom kani poboljšati ponudu.

Ivan Rotter iskušen blogeraš

Učitelj Ivan Rotter je jur dugo aktivan u internetskoj blogosferi. Jur deset ljet podvara svoju stranicu Ivanov blog — ljubav je pjesma (http://ivansic.wordpress.com), na koj redovito objavlja hrvatske pjesme i jačke. Stranica ima u medjuvrimenu 5000 člankov – onde Rotter „digitalno sprazni svoju glavu“. Slično kani sada djelati za HŠtD. Od ljetos je kooptiran u odbor društva. Na odborski sjednica da su zaključili cilje za 2022. ljeto: Med njimi i cilj vabiti mlade čitateljice i čitatelje i ponuditi sadržaje za dicu. Tako da je došao na ideju pokrenuti novu stranicu.

Blog za mladu generaciju

Po Rotterovom mišljenju je blog nešto za mladu generaciju, jer „se rado potipa po socijalni mediji”. Blog je po definiciji Dudena otvorena webstranica, pisana u stilu dnevnika, ka se stalno nadopunju- je s komentari i bilješkami o odredjenoj temi. Blogeraš je pri ovoj stranici Ivan Rotter, ki stranicu dnevno hrani novimi audiosnimkami pjesmic. Rotteru je pred svim važna suradnja i aktivnost: „Blog je odvisan od aktivnosti“. Kani s tim poticati pohodnice i pohodnike stranice, da komentiraju objave ili još i sami snimaju svoje najdraže pjesmice. To da u današnje vrime s mobiteli jur jako dobro funkcionira. U budućnosti predvidja i literarna naticanja ili naticanja za dicu u kooperaciji s Hrvatskimi novinami. Rezultati se onda moru objaviti online i u tiskanom Kalendaru Gradišće.

Djelovanje HŠtD-a na multimedijalni način

Ciljna grupa pravoda nisu samo mladi i njeve učiteljice i njevi učitelji, nego i sve ljubiteljice i svi ljubitelji književnosti. Od 12. januara Rotter jur hrani stranicu pred svim s audiosnimkami poznatih i manje poznatih pjesmic. Jur kih 100 prinosov se je nakupilo od onda. Ovo djelovanje potkripi Rotterov cilj, prezentirati jur postojeće sadržaje HŠtD-a na multimedijalan način. To moru po njegovi riči biti audio- i videozapisi, morebit još i podcasti u suradnji s aktivnimi ljudi. Nadalje kani digitalizirati dijele Kalendarov Gradišće i tako poticati na suradnju. Stranica i upozorava na postojeće publikacije štamparov. Rotter je naime početkom korona pandemije počeo razvažati knjige po cijelom Gradišću. Akcije za knjižne pakete nadalje bižu, informacije o toj ponudi se moru isto najti na novoj stranici HŠtD-a.

Uspješnost stranice

Stranica ima do sada kih 500 klikov, iako nigdo još nije za nju vabio, veli Rotter. Za njega se uspješnost stranice odrazuje u čemu drugom. Po njemu je projekt uspješan, čim je svojim djelovanjem motivirao koga drugoga na akciju. To je i to, ča istakne Rotter sam. On krene veljek u akciju. O tom piše: „Neki blokiraju, ja blogiram.“