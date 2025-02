U Velikom Borištofu postoji sada vrt „samo” za zebe. Nekoliko idejov, kako pretvoriti i vlašće vrte u bolje mjesto za ptice.

Veliki Borištof ima prvi meni poznati zebovski vrt u Gradišću, a sigurno jedinoga dvojezičnoga odnosno s dvojezičnimi informacijami. Društvo Okoliš Filež na čelu s predsjednicom Madeleineom Schreiber je u intervjuu s Hrvatskom redakcijom spomenula različne faktore za smanjenje velike obitelji zeb u Gradišću, meda ke spadjaju zebe, zelenduri, staglići, žutarice, zimnice, batokljuni, zelenčice i konopljarke.

Ljudi da volu engleski travnjak, rekla je Schreiber i mislila s tim ove zelene pustine prez suhoga stabljika. Gdo to kani minjati odnosno – kot ja – jednostavno svako ljeto gledati, kako zelenduri gnjazdu u visokoj hruški, ta more sada u februaru – svićnica nam je ipak donesla jur uru već svitla – početi s pripravljanjem za mnogovrsni vrt za ptice, insekte i ljude.

Čuda ljudi misli, da je za biljke pametnije, da je rižu dokle gonu. Obično je to drugačije. Obrizivanje sada po zimski dani godi biljkam čuda već, a zvana toga u ovo vrime uprav nigdor ne gnjazdi u grmi i drivi. Ako vam se ada čini ča previsoko i vas zaistinu bludi, onda posegnite sada za škarami i pilami. Dokle se prije ovo kiće rado užgalo, ima čuda već smisla, ako ga se meće na kup u kakov kut vrta. Tote se naime onda različne živine, ako je kiće dost visoko, ćedu se morebit još i ugnjazditi ptice. Ako imate toga kića preveć – i to se more stati, morete ov dio i sićkati. Te sićke morete onda koristiti u gredica. To će s jedne strani zadusiti halugu, a s druge strani ćete vrijeda viditi ptice, kako ćedu ove sićke koristiti za svoja gnjazda.

Ča naliže zebe, to je važno znati, da se pred svim hranu od simen. Ako ste prošlu jesen odrizali sve kitice do zadnjega stabljika, ćete se sada morebit preokrenuti. Negledeć činjenice, da se i u isušenom stabljiku more najti svojevrsna lipota, sime nije samo važno za razmnožavanje biljke nego je istovrimeno krma za ptice.

Velikoborištofski vrt je sad posijan pravoda s octki, stolisnikom, različnimi ditelinami, zvončaci, kraljicem, Ivanovom travom, magaritami, makom, različnimi klinčaci, kaduljom i brojnimi drugimi biljkami. Ako ovo sve još ne postoji u vašem vrtu, od aprila morete i sijati ovakove šare sinokoše. A od onda valja: Čim manje kositi. A do onda? Priskrbite si informacije o ptica i učite je pre- poznati. Ne da bi vam ka ušla iz vidika.

TG