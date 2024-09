Na istoku Austrije se u prošli ljeti širi jedna vrst smrdljivcev, ka svojim cmuljenjem zniči kvalitet povrća. Nedavno su našli i moj paradajz.

Ste jur koč opazile, da kožica vašega paradajza nije tako lipo glatka i svitljucava kot je mogla biti? Ili ima paprika male bijelo-kafecke pikice? Ima morebit još i drugi okus? Čestitam onda imate istoga pohodnika kot ja u svojem vrtu.

Govor je o zelenom smrdljivcu (nezara viridula). Naš rječnik još i pozna ime ovoga prilično novoga škodljivca, ki se zbog sve viših temperaturov širi u Panoniji.

Idemo od početka. Lani sam po prvi put svisno opazila sve te članke o zelenom smrdljivcu. Pokidob ga još nisam upoznala sam ga i velikodušno ignorirala. Morebit se je zato fantio. Moj vrtljac ljetos trpi pod jako ograničenim vrimenom, koga sam uložila u njega. Neke stvari posijala sam malo prerano, sve drugo definitivno prekasno, neko povrće sam uopće zabila da postoji, a drugo su mi puži požerali. Ča me je kroz cijelo ljeto batrilo? Batrila me je činjenica, da se bar za paradajz ne mora preveć djelati. Male rasline su prem čemernoga podvaranja bile izuzetno lipe. Sadila sam je kasno po veliki godina i to im se jako godilo. Redovito sam je gnjojila koprivovom gnjojnicom i tako obdržala svoje ufanje u bar na jednom polju uspješnu vrtljarsku sezonu. Početkom augusta onda plaća: Pune pekve paradajza svake farbe i oblika. Kako sam se veselila. To veselje je prošlo. Prvo je samo jedna sorta dostala male bijele pikice i smišnu kožicu. Pokidob je to bilo novo sime, još si ništ nisam mislila. Kad su onda i moje stare sorte dostale neobičan izgled, sam je upoznala: zelene smrdljivce.

Zeleni smrdljivci izgledaju kot drugi smrdljivci, ali imaju tri bijele pikice na šćitu. U bilo-kom štadiju su, oni cmulju na listi i plodi i na ov način pravoda škodu raslini. Zeleni smrdljivci i nisu jako hakljivi. Prebavu svoje ljeto na različni mehunjarka, na paradajzi, patlidžani i paprika, na grojzu i jagoda.

Austriju pohadja od 2015. ljeta. Kade su sidili, ostaju tragi, ki utiču na kvalitet i na izgled ploda. Ako imate sriću, morete mjesta jednostavno izrizati i okus povrća ne trpi pod njevim pohodom. Ako imate peh, se minja okus i morate cijeli plod hititi.

Kako ada zahadjati s ovimi gosti? Najbolje je privući druge insekte kot pauke i božje kravice, ki ćedu rado jisti njeva jaja, moru se i naručiti različne vrsti os, ke ćedu parazitirati njeva jaja. Špricati se isto more, ostaje samo pitanje, je li je to smisao domaćega vrta. A ča je najefektivnije? Navodno brati insekte u svi štadiji kotno kontrolirati lišće na jaja. Ako me ada išćete, u vrtu sam i sabiram svoje nove goste.

