Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca je po koronapauzi isto opet štartala u kazališnu sezonu. Šalan igrokaz „Nos, nož i šprica“ prikazuju ljetos u novoj dvorani s duplastim ansamblom i čuda novih obrazov.

PINKOVAC – Kot je uvadio predsjednik Dugave Julijan Himmelbauer u svoji pozdravni riči, igrokaz „Nos, nož i šprica“ je morao dugo čekati svitlo dana. Kot i mnoga druga društva je i Kazališna grupa Dugava za vrime zatvaranja svečevala krugli jubilej. Igrokaz je naime bio mišljen za kruglu, 30. obljetnicu, ku je društvo svečevalo 2020. ljeta. Sada dvi ljeta kašnje moru konačno svečevati i to onde, kade se ćutu najbolje, naime na pozornici.

Klasična komedija i odlična igra riči

Pinkovčani su si zibrali klasičnu komediju, kade se ugledan doktor shranja od svoje, do toga dana nepoznate kćeri, jer mora držati važan govor na kongresu. Da bi to duglje izdržao si pravoda pomore s malimi izgovori i laži, ki stvaraju nevjerojatno zabavan kaos. Iako bazira komedija na jako dobro poznati elementi, živi od brze igre, od do neke mjere neočekivanih dogadjanj i pred svim od zvanarednih igar riči. Tako se more mirno reći, da je ljetošnji igrokaz jedan od najboljih u bližoj prošlosti.

Julijanu Himmelbaueru, ki je ov kusić za pinkovsku pozornicu prevodio, se je ugodao odličan prijevod. Pri tom se čini jezik prirodan prez da se zgublja vic. A pinkovski glumci su Himmelbauerovomu prijevodu dali potribnu i toliko šarmatnu regionalnu notu.

Za tok brze igre ima Dugava i sriću, da su glavne uloge jezično tako učvršćene, da su se i špontane improvizacije ugodale. Ali i za one, ki već ne ili uopće ne vladaju hrvatskim jezikom, si je Dugava ljetos po prvi put premislila ponudu. Uz pozornicu su na platno projicirali nimški prijevod, da bi mogli laglje pratiti igrokaz.

Nove prostorije

Nimški prijevod nije bila jedina novost ljetošnjega igrokaza. Kot i u Novoj Gori je i u Pinkovcu nedavno zatvorila krčma Kappl, u koj je Dugava ljeta dugo igrala. Krčmarici Waltraudi Kappl su se glumci pri zatvaranju krčme zahvalili Dugavinim oskarom za dugoljetno podupiranje. Pokidob pozornica u krčmi već ne stoji na raspolaganje, se je Dugava ljetos preselila u kulturni stan.

Malo neobično mjesto – drugačije proba u ovoj prostoriji TOP – se je ispostavilo kot udoban mali teatar s ograničenim mjestom od 90 osob. Ta je bio na predstavi prošli petak kompletno pun, a publika je dala svoje za dobar kazališni večer. Od početka je sa smihom i aplauzom primila vice i nagradila glumice i glumce.

Manje prostorije, zato već glumcev

Zbog manje prostorije igra Dugava ljetos ukupno šestkrat u Pinkovcu. Ali to nije jedini uzrok, zač će ljetos ki-ta već puti pohoditi igrokaz. Dugava ima ljetos neobičnu situaciju, da imaju za svaku ulogu dva glumce.

Ča su spočetka mislili kot osiguranje, ako bi ka osoba ispala zbog koronavirusa, se je razvijalo u argument, zač već puti pohoditi igrokaz: Svaki put doživiš drugi ansambl. Plan na ulazu da na znanje, ki ljudi su na ki datum za viditi.

Nadalje je velik ansambl i dokaz zato, da se dugoljetno djelovanje i na dičjem polju isplati. Osam mladih se je ljetos priključilo velikoj grupi, tako da se more viditi rijetka situacija, da su zapravo sve glumice i glumci bili premladi, a ne prestari za njeve uloge. Dugava bi ada ča se aktivnih tiče imala još i potencijal za veće projekte, ke si na ovom mjestu željimo.

Da ostanu člani Dugavi i duga ljeta vjerni, pokazalo je i čašćenje na koncu predstave. Julijan Himmelbauer se je Dugavinim oskarom zahvalio dugoljetnoj članici i bivšoj predsjednici (2009-2017) Elviri Wagner, ka i ljetos opet kot policajka stoji na pozornici, za nje trud i angažman u društvu.