Dalije valjaju kot kraljice vrta s mnogimi farbami i obliki. Gomolji ne prezimuju, nego se sadu početkom maja.

Nije čuda kitic, ke imaju toliko različnih oblikov i farbov, kot dalija. Raslina potiče iz Sridnje Amerike. Kod nas cvate od junija do prvoga mraza, a osebujno u kasnom ljetu začara vrt s jakimi farbami. Ovisno o vrsti imaju cvijeti razmjer do 30 centimetrov i moru nastati skoro 2 metare visoki. Ali postoju i manje vrsti, ke se moru saditi još i u kanta.

PRAVO MJESTO ZA DALIJE — Dalije tribaju čim sunčenije mjesto u vrtu, drugačije ne razvijaju toliko cvijetov. Zemlja neka najbolje ne bude ilovačna i more još i biti malo kisela s ph-vridnošćom od 6,5. Dalije se rado otkinu, zato je dobro da rastu na čuvanom mjestu, kade se po potriboći i moraju zavezati. Lipo na primjer kažu pred ograda na sunčeni mjesti vrta. Dalije nisu samo ljudem drage, nego i pužem. Jedna mogućnost, smanjiti pritisak pužev, je sadjenje raslin, ke imaju još radje. Tako na primjer kitica tagetes, ka se – ako preživi napade pužev – s nje lipimi narandžastimi cvijeti lipo uskladjuje u gredicu.

PORIZATI ZA VEĆ CVIJETOV — Kot i kod drugih raslin, se i dalije bolje razvijaju, ako se po istiranju skraćuju. To znači, da neka samo tri najjače mladice ostanu, sve drugo se odriže. Ča vrtljaricu vjerojatno na početku boli, će se nagraditi s lipšimi raslinami, jer se u gomolji pohranjena energija mora onda samo razdiliti na manje mladic. Da bi se mladice zvana toga još gusto razgraničile, moru se vrhi porizati, znači pincirati. Med lišćem i stabljikom ćedu sad na svakoj strani istirati nove mladice i dalija će rasti gušća.

ZALJIVATI I GNJOJITI DALIJE — Dalije nastanu posebno lipe, kad se malo gnjoju. Dostignuti se to more s organskimi gnjoji kot na primjer kompostom, ki se dodaje veljek kod sadnje u maju. U juliji prije cvanja se more još jednoč gnjojiti kompostom ili gnjojem od koprive.

Dalije ne podnosu mokra tla, ali zato im suša ne predstavlja problem. Najkašnje kad venu se moraju zaljivati i onda najbolje samo odzdola na žila.

DALIJE NE PREZIMUJU U VRTU — Dalije ne podnosu temperature pod nulom. Po prvom mrazu se moru odstraniti gornji dijeli kitice i gomolj se mora iskopati. Čim duže moru gomolji ostati u zemlji, tim već hranjivih tvari moru još skladiti. Gomolji se neka površinski osušu, da ne počnu gnjojiti. Potom se čuvaju u hladnoj, škuroj pivnici med 4-8° C. Prema protuliću gomolji čuda puti jur sami istiraju mladice. Pred sadnjom se skraćuju. Koncem aprila, početkom maja se posadu opet u gredicu, kade će obogatiti vrt.