Kasna jesen je optimalno vrime za sadnju mladih sadovnih stabalj, takozvanih cipov. Prik zime ima stablo lazno, da počinje jur ranije goniti žile. Ako željite vlašće sadje iz vrta ili polja, onda je najbolje sada posadite.

Ko stablo saditi?

Prije sadnje je važno odlučiti, ko stablo vam odgovara. Postoji bezbroj sortov s različnimi ukusi. Odvisno od zemlje i okolice more ta ukus i malo varirati. Preporučljivo je, da se sadje jur koč probiralo i da se zamu regionalne vrsti, ke su otporne protiv betegov i škodljivcev. U dobri rasadniki se obično moru sada kušati bar jabuke i hruške i daju savjete, ke vrsti u naši regija najbolje rastu.

Koliko mjesta imam?

Sadje se cipi na različne podloge. Odvisno od podloge, će stablo ostati malo ili narasti na pet, šest metrov i tribati čuda mjesta. Svaka podloga ima svoje prednosti. Mala stabla, ka rastu na stupu, ne tribaju čuda mjesta u vrtu, ali neće ni tako dugo preživiti.

Mjesto toga potribuju stabla s visokim deblom čuda mjesta, iako se to na početku još ne vidi. Računa se površina od 8x8 metrov za jabuke ili slive, a barem 12x12 metrov za hruške, črišnje ili orihe.

Prirediti tlo

Ako ste se odlučili za vrst i veličinu stabla, ide dalje na sadnju. Cipi se na jesen obično kupuju samo sa žilami. Po kupnji je veljek stavite u vodu, da se žile ne isušu i da raslina more primiti vodu. Odvisno od vašega tla, iskopajte jamu.

Ako je zemlja rahla, triba jama biti samo malo veća od žil. Ako je zemlja jako zgusnuta, je bolje iskopati jamu od 1x1 metra. Dodajte iskopanoj zemlji cirka polovicu zreloga komposta ili druge dobre zemlje. Prije sadnje još zabijte kolac u jamu, tako da je kih 20 centimetrov zabijen u neiskopanu zemlju.

Posaditi stablo

Prije sadnje narežite tanke i deblje žile. Ovde se ne triba čuda već nego centimetar odrizati. Smisao toga je, da ove male rane pokrenu stablo, da brže i jače goni nove žile. Smjestite stablo tako u jamu, da je mjesto cipljenja još van zemlje. Ovo mjesto se obično da lako prepoznati po malo debljem čvoru na deblu. Ako bi se zakopao, postojala bi pogibel, da istira podloga i rodi neželjno ili još i nepotrošljivo sadje.

Žile se pokrivaju s mišavinom pripravljene zemlje. Stablo se more još malo gibati, da se zemlja bolje razdili po žila. Sad se more lako gaziti po zemlji i stvoriti korito, da voda ne more tako lako otcuriti. Onda se dobro zalije. Ovo zaljivanje nima funkciju primanja vode, nego služi tomu, da se zemlja dobro poveže sa žilami.

Obrizati stablo

Stablo se more ili veljek obrizati ili skupa s drugimi stabli u kasnu zimu. Osebujno u prvi ljeti se isplati, jače skratiti kića. Pri sadnji ste vidili veličinu žil. One moraju sada cijelu korunu opskrbiti hranjivimi tvari i vodom. Da to bude u ravnoteži, se ziberu tri ili četire vodeće kite, ke se skratu za jednu trećinu. Kite, ke su duže od ovih vodećih, se ili uklonu ili doli privežu. Ostavljaju se kratke mladice, na njih će morebit kljetu jur visiti prvo sadje.