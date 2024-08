Ljetna sezona i prazniki još nisu mimo. To znači, da se i čuda ljudi još vozi ili leti na odmor. Da bi i vi mogli efektivno pokati kofere, morete se poslužiti ove nove metode!

Poznate to? Vozite se na odmor i se ne morete odlučiti, ku opravu ćete sobom zeti. Zbog toga za svaki slučaj sve zapokate, ča vam dojde na pamet. Rezultat toga? Kofer je pretežak, mjesta je premalo a i s opravom na kraju čudaput niste zadovoljni. Da bi se takove situacije mogle obajti, postoji jednostavna metoda za pokanje.

Metoda, koja olakša pokanje i je u isto vrime jako efektivna, zove se 5-4-3-2-1-metoda. Svaki broj u imenu metode stoji za broj opravnih kusićev, ke se mora na odmor sobom zeti. Po ovoj metodi prava se za odmor pet majic/bluzov, četire suknje/hlače, tri par cipelov, dvi haljine i jedan set modnih dodatkov (Accessoires), to su nakit, remen, sunčane očalje i krljača.

Kod izbora oprave mora se svakako na to paziti, da se more sve dobro med sobom kombinirati. Najlakše je to, ako se zibere jednu glavnu farbu, farbnu paletu ili i neutralne farbe, i se prema tomu onda sastavi garderobu za odmor. Kad zapokate cipele, ne smite uz faktor estetike zabiti pred svim i na funkcionalnost. Ako na to pazite, funkcionira kombiniranje na odmoru jako jednostavno, slično kot capsule wardrobe.

Naravno se ovu metodu i more za zimski odmor ili druge izlete adaptirati. Za to se more na glavnom konceptu ča minjati i na primjer zapokati dvi jakne umjesto haljine. Ipak mislite kod pokanja i na dodatnu opravu, ku tribate na primjer za šport, kupanje ili za neku posebnu priliku.

Svejedno, za ku opravu se na kraju odlučite, mogućnosti kombiniranja su skoro beskrajne. Pokanje s ovom metodom neće već biti mučno i bit ćete pripravni za odmor prez brige za outfit – i sigurno uvijek lipo opravni!

Pogledajte si reel s primjeri za kombinacije uz pomoć ove posebne metode na socijalnoj mriži Instagram pod @hrvatskenovine! Pratite @hrvatskenovine i rado na Instagramu za misečne kratke videje o modi.

Anna Maria Sagmeister