Sve već ljudi muči alergija na različne biljke. Osebujno u protuliću more djelo u vrtu mučiti te ljude. Na nekoliko stvari se more pazitit pri oblikovanju.

Ne bi nigdor nikad mislio – ja najmanje – ali razvila sam u svoji rani 20.-ti ljeti alergiju. Prvo me je mučila samo zagrepčanska breza, kasnije sam imala čudnu ćut kad sam jila obljubljene lišnjake direktno s driva, a u medjuvrimenu su lišnjaki u bilo kom obliku moji najveći neprijatelji. Algoritam- vjerojatno primjećuje moje psovanje, ar sam u prošlo vrime dostala osebujno čuda reklame za takozvane vrte za alergičare. Pokidob je breza opet jednoč počela zalipiti pluća i iscicati svu energiju iz tijela, kao batrenje neke tipe o vrtljarenju alergičarov. Jur unajpr: Vjerojatno neću redekorirati cijeli vrt.

Obajti sve ča se oplodjuje vjetrom

Ne znam, je li se to uopće smi smatrati tipom ili je to jednostavno čista logika. Stabalja i biljke, ki se oplodjuju pomoću vjetra, šalju svoj pelud u zrak i na to reagiraju nosi, oči i koža. Ta se ada neka bolje ne sadu u vrt. To su na primjer vrbe, breze ili lišnjaki. Dokle se ovakova stabalja u gradi već ne smu saditi uprav zbog alergičarov, je situacija u ruralni regija drugačija. Na svi rubi loze okolo naokolo mi se na protuliće žuto nasmiju plodi ovih raslin. Sa zidinami u vrtu se navodno moru stvoriti čuvene zone, kade zidine zaustavljaju tok peluda. Jako motivirani zamu ada majtar i cigle i si zazidaju svoje najdraže mjesto.

Manje poznati prouzrokovači alergijov

Rasline, ke nisu domaće, moru isto tako prouzrokovati alergije. Popularne masline, tuje ili čempresi imaju čuda peluda i gnjavu na primjer sve, ki su alergični na jasen. Bambus i druge trave su – kot ime veli – trave utiču ada na alergičare na trave. Siromašni alergičari na trave bi si uopće morali premisliti, tako neki savjeti, je li kanu imati travu u vrtu. Ponudjena kamena pustinja ali ne odgovara našemu cilju diverznoga vrta. More se na primjer zapečatiti travnjak s lilijami, narcisami i tulipani, na to ne reagiraju alergičari na travu.

Ke rasline za alergičare?

Alergičari imaju jednu sriću: Kitice, ke imaju osebujno lipe cvijete, to obično činu zbog toga, ar su za oplodjivanje odvisni od insektov. Njihov pelud je lipljiv i ne leti tako dobro kroz zrak. To su ada te kitice, ke imaju insekti i alergičari rado. Druga mogućnost su pravoda takozvani punjeni cvijeti, kih je osebujno čuda kod rož ili duhovskih rož. Iako morebit isto jako lipe po izgledu, ovakove rože nimaju koristi za insekte, ada nećedu uspiti u tipe za alergičare u korisnom vrtu. Koncem konca je človik ipak samo jedan, manje važni individij u vrtu odnosno na svitu. To triba človik redovito ponavljati pak u najgorjem slučaju s maskom pred nosom stupiti u vrt.

