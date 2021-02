KLAČTRAČ — iz cijeloga svita

Seks i grad se vraća 2021.

Ovo je vjerojatno najlipša vist na telivizijskom području: »Seks i grad« (Sex and the City) će po 16 ljeti opet dostati nove epizode i se vratiti s tim na domaće televizore! Od 1998. do 2004. ljeta su nas Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda redovito pratile kroz tajedan, sada ćedu se snimiti 10 nove epizode pod titulom „And Just Like That…“.

Dokle je glumica Kim Cattrall ali još po koncu serije sudjelivala pri »Seks i grad«-filmov, ona u novoj seriji već neće igrati ulogu Samanthe. Snimanje će početi još u protuliću ovoga ljeta. Kada ćedu pak emitirati nove epizode se ali još ne zna točno, se more ali izviditi na streaming-servisu HBO Max, na kom ćedu bit nove epizode dostupačne.

Zač treto dite Karla Filipa i Sofije neće imate već titule?

Radost je bila velika kad je početkom decembra objavljena treta trudnoća švedske princeze Sofije. Dite će se naroditi u protuliću 2021. ljeta i je u jednom pogledu posebno: Bit će prvi unuk ili unuka švedskoga kralja ki/ka neće imate titule Njegova/Njena Kraljevska Visost od rodjenja. 2019. ljeta je kralj naime zapovidao, da sva dojduća dica, a i jur rodjena dica, svoje kćere Madleine i svojega sina Karla Filipa već nećedu biti dio kraljevskoga dvora, nego samo ostati dio kraljevkse obitelji. Titula Njegova/Njena Kraljevska Visost se je naime oduzela i svim jur rodjenim unukam, zvana dici korunske princeze Viktorije.

„Prvi“ kucki su se uselili u Bijelu kuću (White House).

Prošli tajedan su predsjedniku SAD-a Joeu Bidenu i njegovoj ženi slijedili njevi dva nimški ovčari Champ i Major u Bijelu kuću. Dokle se jedan, Champ, moguće more još spomenuti na hodnike i prostorije Bijele kuće, jer se je pridružio obitelji jur u 2008. ljetu kad je Joe Biden imao još funkciju potpredsjednika — je ov stan i okolica za Majora potpuno novo. On je došao naime stoprv 2018. ljeta u obitelj, i to iz doma za životinje. Tako je prvi kucak u Bijeloj kući ki nije od gojitelja. Zanimljivo: Jedini predsjednik SAD-a ki nije imao psa, kucka, je bio zadnji predsjednik Donald Trump! Hvala Bogu je ta čas mimo!

Mlada Tajči je doživila seksualno silovanje.

Još u nje mladosti — kad je bila kasnije poznata pjevačica tinedžerka — je ona nastala žrtva silovanja. Dogodilo se je to, prije nego je nastala poznata. Zato kad se je sama ćutila krivom, Tajči dugo nije razgovarala o tom strašnom doživljaju. Samo s terapijom je mogla ostaviti ovo traumatično iskustvo u svojoj prošlosti i se dalje razviti u privatnom životu i karijeri. Željimo joj sve najbolje!