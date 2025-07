Velike vrućine su pravo vrime, da se opet jednoč bavimo pravilnim zahadjanjem s vodom u vrtu.

Nedavno sam vidila človika, kako po najvećoj podnevoj vrućini zaljiva tuje. Voda se samo tako rasparila na sve strani. Prilično istovrimeno sam na općinski oglasi vidila, da općina Stinjaki preporučuje marno zahadjanje s vodom. Trenutno da općina popravlja duplo toliko vode kot obično, a kod velike suše kot je sad, je izazov garantirati opskrbu s vodom.

Zaljivanje vrta, osebujno povrtnoga, je skoro neophodljivo u pogledu na visoke temperature i malo godine. Ča se tiče travnjaka, zastupam mišljenje, da se za pravi ljetni feeling smi koč-toč i isušiti. Čim dojde opet dost godine, će i travnjak opet zazeleniti.

„Sabirati“ godinu

Veliko pitanje u vrtu je uvijek pitanje, kom vodom zaljivate vrt. I u pogledu na cijenu i u pogledu na okoliš isplaća se koristiti godinu. Postavite si lagve pod vaš žlib ili investirajte u cisternu, ovako morete garantirati opskrbu s vodom.

Godina ima i prednost da ima nižu ph-vridnost i da ne sadrži toliko vapna kot voda iz vodovoda.

Rjedje, zato već

Iako je jako vruće, čuda ljudi krivo misli, da mora zato svaki dan zaljivati. To nije tako. Zvana kod sijanja i posadjenja svoj vrt ljetos još nisam zaljivala. Planiram premijeru za tajedan, ako ne bude godine. Povezano je to pravoda s tipom zemlje (ilovača dobro drži vlagu), ali isto s odgajanjem raslin. Ako rasline ne dostaju svaki dan vodu, pušćaju svoje žilje diblje u zemlju i su zato otpornije protiv suše. Ako se ipak mora zaljivati, onda spametno. Kao prvo se samo zaljiva mjesto oko stabla, a nikad ne lišće. U najgorjem slučaju sunce onda opeče lišće. A kao drugo je važno, da voda more diboko namočiti zemlju a ne samo površinu.

Jutro zaljivati

Uglavnom valjaju večer i jutro kot najbolje vrime za zaljivanje. Po ljetni vrućina bi se ipak moralo preporučiti jutarnje vrime. To je naime vrime, kad zemlja (i zrak) dostigne najniže temperature. U to vrime more zemlja najbolje primiti vodu, navečer čuda vode popari prije nego dojde do žilja. Upletite ada zaljivanje u jutarnju rutinu, najbolje pred sedmi jutro.

Ukapati i malčirati

U jako vrući i suhi miseci triba zemlja, osebujno preradjena zemlja i malo pomoći. Malč, ada pokošena trava, slama ili jednostavno isfuknuta haluga, pomore zemlji, da more vodu bolje držati. Ako imate velike poteškoće s puži, tribate najti alternativni put. Redovito ukapanje pomore isto. Rahla gornja zemlja more naime čuda bolje primiti vodu i godinu, po staroj poslovici: „Jednoč ukapano je dvakrat zaljivano.“

TG