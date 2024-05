Još nikad nije super izborno ljeto tako dobro valjalo kot ovo ljeto. Različni komunalni izbori po Europi, izbori za Nacionalno vijeće na jesen, različni zemaljski izbori i pravoda i izbori na europskoj razini i prik oceana u SAD-u. Čini se, da se objavljuju skoro svaki tajedan novi rezultati kakovih izborov.

Zastrašujuće je gledati, kako se revitaliziraju političarke i političari, ki imaju za sobom jedan, dva ili tri veliki skandali. Ili nisu oporezivali kot bi se tribalo, stavili krive račune ili su podmirili račune za privatne svrhe javnimi pinezi i ovako pljačkali državnu blagajnu ada društvenu kasu, ili su bili upleteni u špijunaži ili korupciji ili još gorje su optuženi za silovanje (mladih) žen. Lista na viso- kom političkom, pred svim populističkom parketu je jako dužička u Austriji i na medjunarodnom parketu.

Ipak pokazuje sve već izborov i procjenov za dojduće izbore, da ljudi, tako se barem čini, zabu, ča je bilo ili gorje, da im je to svejedno. Ali moglo bi se i drugačije formulirati: Drugim strankam, političarkam i političarom, se nije ugodalo, izvući korist iz svih tih skandalov. Izgleda nisu bili u stanju dobiti pažnju ljudi. Jedna je mogućnost stalno ukazati na falinge drugih, na jednoj točki u izbornoj kampanji je onda ali i potribno, da postoji dobri alternativni program, kim more stranka osvidočiti. To će biti izazov ovoga super izbornoga ljeta.

Ča nas uču ovi svi izbori? I male stranke, društva i organizacije moraju uvijek biti pripravni. Moramo uvijek znati, ča točno kanimo i potribujemo. Pogled na izbore u Hrvatskoj pokazuje, da su najednoč manjinske zastupnice i zastupniki oni, ki bi mogli činiti potribnu većinu za Plenkovićevu vladu. Iz manjinskoga gledišća se ufamo, da znaju dobro raspravljati i argumentirati za manjinske probleme i potribovanja.

Ovakove (ne)očekivane mogućnosti se moru pojaviti. U slučaju hrvatskih aktivistic i aktivistov to moru biti sastanki s političkim zastupničtvom, ali i razgovori na različni priredba. Uprav onda je važno, da se dobrom argumentacijom i izdjelanimi plani veljek zadobi sugovornica ili sugovornik.

Ča to znači u praksi? Da moraju postojati dugoročni plani, ki se redovito adaptiraju na sadašnje stanje. A tim mislim vizije, velike želje, a ne ljetni zabavni program društva.

Izbori i način biranja pokazuje, da se mi moramo gibati, ako kanimo, da se ča minja. Mi ne moremo samo čučati u svojem kutu, morgo- vati i pokazati prsti na druge. Za uspješno djelovanje potribni su peldodavni projekti i dobri primjeri za uspješno alternativno djelovanje. To nije samo izazov političkih strankov nego i svih civilnih društav! Neka nam donese ovo super izborno ljeto ove vizije!