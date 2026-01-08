Ljeto je još mlado, a jur se ispostavlja, da će biti iz manjinskopolitičkoga gledišća zanimljivo i izazovno. Čini se, da će 2026. ljeto nastati ljeto malih i velikih odlukov. Pokidob se koč s punim pravom veli, da hrvatska narodna grupa rado zaspi neke odluke, evo mali pregled čemu se ovo ljeto moremo veseliti.

S 8. januarom se u Austrijskom parlamentu u Beču otvara izložba „Mi smo demokracija“, ka neka jača vidljivost narodnih grup. Uz izložbu da će od onda biti i mogućnost, da su peljanja s težišćem na narodne grupe. Čeka nas barem jedan izlet u parlamenat. Povezano s tim triba onda i misliti na Zakon o narodni grupa. Ta je ljetos naime 50 ljet star i uzrok za izložbu. Sad je tako, da su neki zakoni bezvrimenski dobri i držu jur znatno duglje nego pol stoljeća, nekim drugim zakonom – tako i „naš“ Zakon o narodni grupa – bi godilo neko ofriškanje. Sudeći po zadnji razgovori, postoju znaki, da će se novelirati ov zakon. Da novi zakoni ne moraju biti obavezno bolji za praksu narodnih grup, pokaže novela iz 2011. ljeta – zastupničtvo narodnih grup će ada morati pažljivo pratiti sve procese.

A ki će na austrijskoj državnoj razini zastupati narodne grupe, i o tom će se ljetos odlučiti. Savezno kancelarstvo će naime imenovati nove savjetnice i savjetnike. Odredjena društva će za društvenu kuriju moći imenovati ča do trih osob. Će se u okviru novoga zakona ča minjati u načinu zastupničtva? Će se Savjet konačno jednoč izravnati po spoli, starosti i regija je upitno, imenovanje će biti svakako zanimljivo i u pogledu na druge dogodjaje važno.

Na zemaljskoj razini se more očekivati naime isto veliki projekt po dugi ljeti ništarenja. Otvaranje Doma narodnih grup u Borti se očekuje za sredinu ljeta, izjavio je nedavno zemaljski poglavar Doskozil. Kako ćedu Hrvatice i Hrvati odnosno Hrvatsko kulturno društvo, ko je u ovom projektu partner Zemlje, koristiti prostorije, javno još nije poznato. Isto valja za otvorene točke u gradišćanskom vladinom programu. Od par skromnih točak se u prvom ljetu vlade još ništ nije realiziralo. Otvaranje Doma narodnih grup u Borti bi bio dobar početak za daljnje mjerodavno djelanje. Projektov na gradišćanskoj razini bi bilo dost.

A istovrimeno sa zgotavljanjem Doma narodnih grup u Borti, se sve već iskristaliziraju plani za sličnu, isključivo hrvatsku ustanovu na sjeveru Gradišća. Ovakov Hrvatski dom bi mogla financirati Republika Hrvatska, slični projekti su se realizirali na primjer u Srbiji i Sloveniji. I ovde je prvenstveno pitanje, za koga i ke svrhe bi se hasnovao ovakov prostor, ki bi se uključio i ki će biti glavni motor.

2026. ljeto je još mlado, a ipak pun dogodjajev, ke ne smimo zgubiti iz očiju. Najbolje veljek štartati.