U nedilju 5. januara je oko 80 akterov novoljetnim koncertom započelo svetačno slavlje 800. obljetnice imenovanja Dolnje Pulje, Mučindrofa i Pervan.

DOLNJA PULJA – „Jubilarno dvitisuć dvajset peto leto nut je prispilo. Svi, ki smo je v’ zdravlju doži- vili, Bogu hvalimo. Va ovom novom leti nam Jezuš pomozi, v’ zdravlji veselji, vo preživiti!“

U punoj dolnjopuljanskoj crikvi – postavili su još brojne stolce uz škamlje – su nedilju, 5. januara u tri otpodne najprije zmožno zaglušale orgule iz ruk profesora Štefana Kočiša, ki je sa svojimi 94 ljeti svetačno otvorio koncert s Concert del Sigr. Meck, 1. stavka kompozitora J. G. Walthera, a potom je zbor Dolnja Pulja pod peljanjem mag. Jelke Zeichmann-Kočiš svetačno pjevajuć naglasio početak Novoga ljeta i početak jubilarnoga ljeta jačkom Na novo ljeto u obradbi prof. Kočiša.

Obitelj Kočiš je široko muzički nadarena na čelu s profesorom Kočišem, ki je cijel svoj život darovao Dolnjoj Pulji, igrajuć na orgula do dandanas i ki je svojoj dici i dalje svojim unukom uložio pečat oduševljenja za muziku. Tako je njegova kćer, Jelka, preuzela peljanje zbora, a sin Martin je u muzičkoj školi u Gornjoj Pulji osnovao poseban orkestar sa školaricami i školari kot i s nekimi učitelji, ki su sudjelovali pri ovom jubilarnom koncertu. Gudački ansambl Kočiš je isto sudjelovao. To su Martin, Jelena i Mate Kočiš, Andi, Franziska i Lorenz Kočiš kot i Nikola Zeichmann.

Kot prva je Jelka Zeichmann Kočiš pozdravila brojnu publiku i na kratki razložila program. Tako su sastavi iz Gornje Pulje pozvani jer i susjedski grad svečuje ljetos 800. obljetnicu imenovanja.

Seoski predstojnik Tome Schreiner je željio svim organizatorom brojnih priredab tokom cijeloga jubilarnoga ljeta čuda uspjeha u svoji pozdravni riči, a načelnik Pauli Ferčak je otvorio koncert i tim jubilarno ljeto pod geslom „Veselite se!”. On je pozdravio i sve znamenite osobe jubilarnih sel, početo od duhovnikov, prik seoskih predstojnikov ča do peljačic škole i čuvarnice.

Po ovom bloku govorov se je nastavio koncert s božićnimi jačkami O kakva to svitlost, Svim na zemlji mir veselje i Narodil nam se Kralj nebeski u izvedbi zbora Dolnja Pulja u obradbi prof. Kočiša.

J. S. Bach i njegov Doppelkonzert in d-Moll, 1. stavak su suvereno predstavili naši najmladji, Jelena i Mate Kočiš s gudačkim ansamblom Kočiš.

Ženski vokalni ansambl Pujanke pod peljanjem Jelke Zeichmann-Kočiš je isto dao čast jubilarnomu koncertu. Pujanke su odlično i velikim veseljem otpjevale Exsultate jubilate kompozitora C. Jenkinsa.

Pozvali smo si i goste iz susjedne Gornje Pulje, naime, crikveni zbor pod peljanjem Martona Roth, ki su predstavili 3 kusiće: In dulci jubilo, Lord bless you and keep you i Gaudete.

Dolnja Pulja je odavna poznata pod pojmom „pjevajuće selo“, a to se je držalo do dandanas, ča se je moglo čuti pri ovom jubilarnom koncertu. Od zbornoga pjevanja, prik vokalnoga ansambla, prik sviranja različnih instrumentov od guslov do tamburic, do solo pjevanja je u selu sve zastupano. Tako imamo i dvi nadarene solo pjevačice. Anu Kornfeind, sopran i Klaudiju Fellinger, mezzosopran, ke su s čuda ćuti jačile Ave Maria kompozitora C. Saint-Saens.

Zbor Dolnja Pulja je nastavio s božićnim oratorijem J. S. Bacha Ach, mein herzliebstes Jesulein, kade je na klaviru pratila zbor Barbara Magyar.

Božićna pastorala kompozitora A. Corelli je na hrvatski jezik prevodila zborovodja Jelka Zeichmann.Kočiš i pri proba je nastala najobljubljenija pjesma zbora Noć, još svitlija noć, ku smo jačili puninom srca.

Zmožni orkestar muzičke škole Gornja Pulja, kade je sudjelovao i čelist Andi Kočiš, je predstavio C. Goldmarkov Violinski koncert i je tim obradovao ljubitelje klasične muzike. Završetak koncerta je bio i vrhunac muzičkoga užitka našega jubilarnoga koncerta i je okorunio početak jubilarnoga ljeta. Zbori Dolnja Pulja, Gornja Pulja, Gudački ansambl Kočiš, Orkestar muzičke škole Gornja Pulja i Barbara Magyar na klaviru su skupno velikim veseljem predstavili zmožnu jačku Verleih uns Frieden kompozitora F. Mendelssohn-Bartholdyja i su tim poslali poruku današnjemu nemirnomu svitu neka vlada mir med ljudi!

Hvala zborovodji i organizatorici cijeloga koncerta, Jelki Zeichmann Kočiš i svim pomagačicam i pomagačem, da je Dolnja Pulja opet mogla stati u sjaju muzike i veselja.

Po koncertu su se svi brojni gosti mogli okripiti pri agapi pred crikvom, pri koj se je moglo viditi, da postoji složnost u selu, pomaganje jedan drugomu, a tako neka se nastavlja i nadalje! Jubilarno ljeto je otvoreno! Čeka nas cijeli red lipih priredab i svečevanj tokom ljeta, na ka se mi svi jako veselimo.

Gizela Čenar