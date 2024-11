Hrvatsko kulturno društvo, po vlašćoj definiciji najstarje hrvatsko društvo u Gradišću, i sigurno jedno s najveć kotrigov, oko 2200, je imalo generalnu sjednicu. A kot je to navada za sjednice u sjevernom Gradišću, odibira se novi odbor. Ov put je po 15 ljet došlo do minjanja. Presenećenje nije bilo jako veliko, ipak je novi predsjednik i sam dugoljetni potpredsjednik Joži Buranić jur cijelo prošlo ljeto zastupio dosadašnjega, dugoljetnoga predsjednika Stanku Horvata.

Sjednica u Klimpuhu je bila dobro pohodjena, sva mjesta do zadnjega zauzeta. Sjednica je isto dala dobru sliku o stanju gh aktivističke scene. Čula sam jednoga člana HKD-a na sjednici reći, da se na demografiji more okripiti. Naravno sarkazam. Sad ali nije tajna, da se stanovničtvo smanjuje, a u slučaju gh još dodatno utiče činjenica asimilacije na moguće člane HKD-a. Kad onda bivši predsjednik veli, da je odbor dobro raspodiljen po starosni grupa, onda to sigurno odgovara raspodiljenju po starosti unnutar HKD-a. U drugi krugi bi se to sigurno drugačije komentiralo.

HKD kot se je moglo čuti u izvješćaju presadjuje svako ljeto kih 550.000€ u različne projekte i priredbe. To je čuda i na projektnoj i na financijskoj strani. Ovakove svote i bezbroj priredab i projektov izazivaju obično čuda reakcijov i pitanj. Ov put ne. Generalna sjednica je ostala nima. More se to smatrati cjelokupnim stanjem naše zajednice?

Zanimanje na temi je veliko, zanimanje na jeziku po sebi je sigurno u prispodobi s prošlimi desetljeći naraslo, još i zanimanje na knjiga, priredba i tečaji je ovde. Ča fali je zanimanje za društveno djelovanje. Fali kritička masa, ka redovito ocjenjuje projekte i ju sa svojom kritikom poboljša i falu kreativne i inovativne ideje različnih ljudi.

To primarno ne znači, da postojeće ideje nisu dobre. To samo znači, da bi moglo biti već diskusije. Onda bi se člani morebit aktivirali, ako bi vidili, da svojim glasom moru ča pridonesti morebit još i minjati. Zvana toga bi se krozato uključio već-ki u program.

Aktivna suradnja se more naučiti, triba samo peldodavne primjere. I nepostojeća kultura kritike ne na peršonskoj nego na sadržajnoj razini se more aktivno podupirati i potribovati od članov. To je pravoda naporno za odbor i za obične člane. Ali rodit ćedu se iz takovoga diskursa vridna poboljšanja. To valja za sve strukture u našoj zajednici.

Joži Buranić će preuzeti HKD „u boljem stanju”, neg je je Horvat preuzeo. To je morebit istina. Izazov dojdućih ljet će biti aktivirati kotrige na suradnju i aktivno premišljavanje. Ako se kani opet jače političko agirati i potribovati, onda nisu samo potribni kotrigi, nego pred svim glasna masa, ka će se stati za svoje ideje i želje.