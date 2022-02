Ako kanite po ljeti uživati u veliki paprika, ljuti čiliji ili ukusni feferoni je februar dobro vrime da se počnje sa sitvom tih raslin. Pri tom triba paziti i koč je bolje duže čekati.

Zač sama sijati rasline?

Koncem aprila su trgovine i sajmi puni različnih raslin za vrt. Za par eurov se moru kupiti rasline, ke se samo već tribaju posaditi u gotovu gredicu. S druge strani čini vlašći uzgoj vrtljaricu neodvisnom i joj omogućuje, da uzgaja raritete ili obljubljene sorte, ke se u običnoj trgovini ne moru najti. Morebit ste na kakovom sajmu lani kupili zvanarednu papriku, ku kanite pokusiti i u vašem vrtu uzgajati ili ste dostali posebno sime od kakovoga poznanca. Je li sime nikne, se more jur pred sitvom probirati. Sime se zato vrže na mokri bator u kakovom sudu, ki se pokrije prozirnom plastikom i vrže se na toplo mjesto. Bator mora ostati konstantno vlažan, ako simena onda niknu, znate da je morete i posijati.

Kako sijati?

U principu se paprika more sijati u bilo ki sud. Ako nimate toliko mjesta u stanu morete sime sijati u jednu veću zdjelu. Ako je mlada paprika razvila prvo lišće po klični listići se mora onda pikirati u lončiće. Ako imate jur na početku već mjesta morete i po jedno sime staviti u male lončiće – na ov način će vam presadnja morebit laglje pojti s ruke. Nekate zabiti, da označite vrsti, ke ste posijali, rasline se nećedu tako jako razlikovati, da to morete prepoznati golim okom.

Svitlo i toplina

Rana sitva u stanu prez dodatnih pomagalov potribuje čuda tankoćutnosti. Profesionalni vrtljari si u svoji stakleniki umjetnim svitlom i točnom regulacijom temperature stvaraju uvjete kot u ljetu. U običnom stanu se to manje dobro ugoda. Zato je važno znati odnos med svitlom i toplinom. U februaru je prirodno svitlo u naši kraji ograničeno, temperature su niske i rasline samo jako polako rastu. Ako na protuliće dan duži nastaje, se stoga i dižu temperature i rasline brže i brže rastu. Problem u stanu je, da imamo temperature kot u maju ili juniju, ali prirodno svitlo ne sviti tako dugo. Rasline, ke rastu po ovi uvjeti, rastu zbog tepline jako brzo, a zbog manjkanja svitla se protežu u višinu. Rezultat su tanke, slabe i svitlozelene rasline. Paprike i čiliji na primjer imaju jako visoku temperaturu klicanja, najbolje 22° - 24°C. Po sitvi se tribaju zato postaviti na toplo mjesto, najbolje u blizinu grijanja. Po klicanju je važno, da se čim prije stavljaju na hladnije mjesto, kade ima oko 15°C. Raslinene ćedu tako friško narasti, ali to nije problem, jer imaju nako vrimena do kasnoga aprila, da se razviju. Rasline, ke se na ov način uzgajaju, ćedu biti malo manjega rasta, ali ćedu se zdravo razvijati.