U septembru doseže sezona sadja svoj vrhunac: Ljetos su stabalja puna sadja. Malo o pravilnoj berbi.

Ljetos u naši kraji zaista svako stablo rodi. Jabuke i hruške su pune žutih i črljenih pikic, a i slive već dugo nisu bile tako plave. Da bi se ovo blago moglo i čuvati za zimske misece, se triba paziti na nekoliko stvari kod berbe.

KAD JE SADJE ZRELO? – Postoji par znakov, ki kažu na zrelost sadja. Kod jabuk je po farbi čuda puti vidljiva zrelost. Ovde je najvažnija osnovna farba, a ne črljena lica jabuke. Jabuka more jur imati črljena lica, ali je na drugoj strani još zelenkasta. Stopr kad se je osnovna farba cijele jabuke preminila, je zaista zrela. Onda se da i lako skinuti s driva, jer je stablo produciralo tanki sloj korka izmed žbrička i kite. Ovakove jabuke se trgaju, da bi se veljek jile odnosno predjelale. Čuda puti se veli, da je jabuka ili hruška zrela, kad su košćice kafecke. To ne valja za sve sorte. Osebujno zimske sorte imaju ča do misec dana pred zrelošću jur kafecke košćice. Znači zelene košćice su znak nezrelosti, kafecke košćice medjutim ne potvrdu zrelost. Kod hrušak je trenutak zrelosti još malo teže prepoznatljiv, jer čuda hrušak mora stopr u skladišći dozrejati. Najbolje je ada trgati u zelenkasto-žućkastom obliku, na ov način u skladišću dostanu pravi okus i tvrdoću. Hruške, ke se u čisto zelenom obliku trgaju nikad nećedu dostati istu aromu.

PRAVILNO SKLADITI – I jabuke se moru čuvati u skladišća. Pokidob i one kot hruške dalje zreju u skladišći, važno je je trgati malo pred potpunom zrelošću. Isto tako je važno, da se sadje trga na suhom danu, tako da je sadje suho. Ako je zaista potribno, da trgate mokro sadje, se ne smi otrti. Na ov način se otare vošćeni sloj, ki čuva jabuku od vanjskih uticajev. Sadje obično ne zreje sve najednoč nego u etapa. Sadje, ko prvo uzreja je obično to sadje, ko je bilo najbolje opskrbljeno. Ovo sadje se zato i najduglje drži. Najkraće se drži sadje, ko na zadnje uzreja, ovo bi se kot prvo moralo izvaditi iz skladišća.

PO MOGUĆNOSTI ODILJENO – Jabuke produciraju etilen, kad zreju. Ov plin ubrzava i zrejanje drugoga sadja odnosno i krumpirov. Po mogućnosti se jabuke ada odiljeno od drugoga sadja i krumpira čuvaju. Optimalna temperatura za sadje je med 1- 3°C i pri visokoj vlagi zraka. To najbolje ide u pivnica. U naši kraji su u medjuvrimenu zime tako blage, da se sadje more isto čuvati vani u kisa, ke se stavljaju na daske i pokrivaju kocinom čim dojde oštrija perioda.

OSTAVITI NA SIME – Stari ljudi su rekli, da se triba na svakom stablu ostaviti najlipšu jabuku na sime. Ovo pravilo vjerojatno dojde iz vrimen, kade se je ufalo, da će sime te jabuke niknuti i producirati slučajem novu, jestivu sortu. Pod pravimi uvjeti bi to danas naravno isto funkcioniralo. Ova poslovica ali ne znači, da se jabuke neka ostavu na drvu da onde gnjiju. Ovakove mumije bi se tribale odstraniti. Drugačije se širu na drvo odnosno produciraju na protuliće bezbroj šporov, ke inficiraju friško sadje. Zato se mumije najkasnije kod zimske rezidbe skupa s kitom odrižu.