Ljeti se more posebnim obrizivanjem sadovnih stabalj jačati zdravlje i osigurati mirniji rast za druge sezone.

Ljeto je, vruće je i najvolilo bi se samo uživati u vrtu. Oni, ki su ranije u ljetu posijali i sadili, moru trgati prvi paradajz, predjelati bezbrojne zucchinije ili gristi u prve zrele jabuke, hruške ili znamda kisele bubuljice. Drugi opet vežu najlipše svežnje ljetnih kitic i sušu ljekovite biljke za zimu. Svi, ki išću malo napornije djelo, moru si pre- misliti, ima li ljetno obrizivanje sadovnih stabalj za nje smisla.

Ljetno obrizivanje dohadja iz profesionalnoga uzgoja i se u tradicionalni sadovni sinokoša zapravo nije prakticiralo. Ipak ima svoje prednosti i sve već od tih milion priručnikov zagovara ovakovu drugu rezidbu. Juli i august su za to obrizivanje pravo vrime i potribno je samo onda, ako niste zadovoljni sa svojimi stabalji. Ako je ada koruna lipa i svitla i jabuka redovito rodi, lipe a pred svim zdrave plode, onda je rezidba u zimi, ada od januara do marca, dost.

Ako imate „metlu“ od jabuke u vrtu, ka slabo rodi ali zato goni mladice ravno u višinu, onda je to morebit znak stablove neravnoteže i isplati se pokus ljetne rezidbe. Ljetna rezidba ima prednost da zaustavlja stablo u rastu, ar energija, ka je u odriženi kita se po zimi ne more već povući u žilje. Stablo ima tim malo manje snage i neće kljetu tako jako istirati.

Najkasnije sada, bolje pravoda u juniju, se moru odstraniti sve mladice, ke gonu ravno u višinu. U juniji se daju još rukom iskinuti, to garantira, da na tom mjestu ne more istirati nova mladica. Ako je sada oštrimi škarami odrižete, pazite, da rižete čim bliže stablu.

Ako je stablo gonilo jako dužičke, ali zato tanke mladice, ke idu jako u višinu, pokušavajte je skratiti i „odpeljati” na kraće i plitve mladice. Pri tom uvijek misliti, kako ga najbolje obrizati s čim manje ran. Jedna malo veća rana more ada koč-toč biti bolja od deset malih.

Isto valja, ako kanite temeljno „pregraditi” svoje drivo. To je slučaj, ako jabuka ljeta dugo nije bila njegovana. Zamite sada jur neko veće kiće van. To bolje prozrači moguće postojeće jabuke. Po zimi morete onda rizati korunu u pravi oblik. Ako bi se sve rizalo u zimi, bi stablo imalo jako čuda energije za čuda manju korunu. Posljedica je čuda puti, jako istiranje mladic u višinu. Kombinacijom ljetne i zimske rezidbe se more to obajti.

TG