Prošlu subotu je novi igrokaz Tamburice Uzlop „Roko i Jela u seoski svadja” svečevao premijeru. Igrokaz iz pera Mirke Sinovca se naslanja na Shakespeareov „Romeo i Julija”.

Uzlop – Beskrajna ljubav, seoske intrige, obiteljske svadje, vjerno prijateljstvo i dramatična smrt – sve to su važni i centralni motivi ljetošnjega igrokaza Tamburice Uzlop. Jur u naslovu Roko i Jela se more prepoznati poznati pretkip, Shakespeareova tragedija Romeo i Julija, ka je služila autoru Mirku Sinovcu kot uzor za svoju najnoviju kazališnu igru.

Kot svenek se igrokaz u Uzlopu muzički oblikuje od male grupe uzlopskih tamburašic i tamburašev, ka ljetos stoji pod peljačtvom Jivaca Krupića. Ukupno 27 glumic i glumcev stoji za Roko i Jela na pozornici, a režiju je peljala predsjednica društva Ljuba Sinovac.

Pomladjeni glumački sastav

Dogodjaji igrokaza su smješćeni u 16. stoljeću u jednom hrvatskom selu u sjevernom Gradišću. Plemićke obitelji Kraljević i Kuman su pri svojem bigu pred Turki doprimili svoju svadju iz stare domovine u novu, kade konflikt konačno eskalira. Uprav u ovoj situaciji prez ufanja, se zaljubu kćer i sin ovih dvih neprijateljskih obitelji i se kanu suprotstaviti svadji svojih roditeljev. Pokidob vidi seoski pater samo jedan jedini izlaz iz ove zdvojne situacije, prosi čarobnu travaricu za pomoć... Je li ćedu mladići u smrti konačno najti put jedan drugomu, ili je li će se ipak dogoditi čudo, a s tim moguće i happy end, Vam na ovom mjestu nećemo uvaditi, nego morete doznati u okviru kazališnoga pohoda!

Jur u jeseni prošloga ljeta, kad su člani Tamburice Uzlop bili zaposleni s probami za jubilarni tamburaški bal prilikom 60. obljetnice postojanja društva, je potpredsjednik Mirko Sinovac počeo pisati igrokaz Roko i Jela, koga je imao jur po 7 tajedni gotovo. Probe za ovu kazališnu igru u šest čini su se ali onda stoprv počele ljetos u februaru: Prvo kot probe čitanja u dvorani za tijelovježbu u uzlopskoj osnovnoj školi, vrijeda zatim ali i jur na pozornici s odgovarajućim scenarijom, rekviziti i kostimi.

Redovitim gostom igrokazov Tamburice Uzlop će ljetos znamda osebujno i pomladjenje glumačkoga sastava u oko spasti. Dokle je u času korone nekoliko glumic i glumcev položilo svoju kazališnu aktivnost, se je za Roko i Jela moralo najti novo zadiljenje ulogov. Na sriću se je ispostavilo da postoji od strani mladih veliko zanimanje za glumu, tako da su oni mogli ljetos, djelomično po prvi put, dokazati svoj talenat za igrokaza to s odličnimi izgledi. Poželjno bi bilo, da si i u dojdući ljeti očuvaju veselje i motivaciju za kazališće i tako i u budućnosti razveselu publiku sa svojom glumom.

Svoje prvo iskustvo na pozornici je mogao skupljati i jedan dio narašćaja Tamburice Uzlop, ki je takaj oduševljeno sudjelivao.

Muzika obogatila igrokaz

Ali ne samo na pozornici je ljetos sudjelivao narašćaj, nego i kod muzike. Tako je sredinska dičja grupa po prvi put nastupala s Tamburicom Uzlop i je tako muzički obogatila igrokaz Mirke Sinovca. Ukupno se je tamburaški orkestar, pod peljanjem Jivaca Krupića, za ljetošnji igrokaz zavježbao 14 jačke, ke se moru čuti na početku i koncu pojedinih činov kot i kod posebnih scenov.

Osam ovih jačak su publiki pri tom dobro poznate: Od Kad procvatu jabuke ča do Stao sam ti pod oblokom, obuhvaća muzički program širok repertoar Tamburice Uzlop. Ča čini muzički okvir kazališne igre Roko i Jela ali posebnim, su ostale šest jačke, ke je Jivac Krupić osebito za ov igrokaz aranžirao i komponirao. One naime odlično odgovaraju pojedinim scenam, a pred svim i istaknu važne i zanimljive dogodjaje, kot je to na primjer bitka s meči. Tako igrokaz Tamburice Uzlop nije samo doživljaj za oči, nego i za uši.

Daljnji termini u toku društvenoga ljeta

Igrokaz Roko i Jela u seoski svadja je sigurno vrhunac društvenoga djelovanja Tamburice Uzlop za 2023. ljeto, ali daleko ne jedini. Tako će se 24. junija održati opet Dičji folklorni festival, a u zimski miseci slijedu tradicionalni Tamburaški bal (18. novembra) kot i Božićni koncert (23. decembra).

Gdo ali nemore i nekani već tako dugo čekati, more ov vikend još uživati u predstava igrokaza Roko i Jela, i to subotu, 6. maja u 20:00 ura kot i nedilju, 7. maja u 19:00 ura u farskom domu Uzlopa.

Diana Jurković