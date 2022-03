Farnik Branko Kornfeind svečevao je svoj 70. rodjendan s mašami u Pandrofu, Vincjetu, Čembi i Trajštofu. Nedilju, 27. februara je po sv. maši u Vincjetu pozvao na svečevanje u vincječku dvoranu.

PANDROF/VINCJET/ČEMBA/TRAJŠTOF — Zapravo bi farnik Branko Kornfeind bio stopr 17 ljet star. Širom poznati farnik ima naime poseban datum rodjenja, 29. februara. Sudeći po broju aktivnosti bi Branko Kornfeind zaista još mogao biti u junački ljeti. Uz farske obaveze podvara različne muzičke grupe i ljude.

Svi ti su nedilju otpodne, 27. februara, i slavili s njim rodjendan. A kot se to djela kot službenik božji pri maši Bogu na hvalu i diku. Vincječka crikva bila je dobro napunjena, a to s ljudi iz svih krajev Gradišća, posebno iz onih štacijov, kade je Branko u svojoj dugoj duhovničkoj karijeri bio aktivan: Iz Bijeloga i Novoga Sela i Pandrofa ča do Stinjakov kot i naravno vjerniki sadašnjih far Čajte, Čembe i Vincjeta.

A i subratov, ke je Branko Kornfeind podupirao i upeljao u službe, je došlo čuda, da slavu s jubilarom. Med njimi je i bio farnik Martin Nana iz Burkine Faso, ki mu je na koncu maše pročitao pismo burkinofaškoga biškupa i čestitao posebnom jačkom. Branko Kornfeind naime jur desetljeća podupira projekte u Burkini Faso. Za svoj 70. rodjendan je prosio čestitare, da ako ča kanu darovati, neka daruju za gradnju novoga farofa u ovoj afričkoj zemlji.

Da je Branko Kornfeind na muzičkom polju jako angažiran se je vidilo i po oblikovanju maše. Uz kantora Andrije Benčića, oblikovale su mašu još grupe Svitlost iz Stinjakov, tamburaška grupa Stalnost iz Čajte, Klapa Dičaki kot i grupa mladih, ki s Brankom igraju pri nediljni maša.

Sve ove grupe kot i načelniki Čajte i Vincjeta i zastupniki farskoga tanača su farniku na koncu maše čestitali. Načelnik Čajte Robert Marlović se pri tom šalio, kako je poznati muzičar Udo Jürgens napisao oko 80 jačak. To da je Branko jur na srebrnoj maši dostignuo, a to u različni žanri. Koliko poznate su Brankovi prijevodi i prijepisi se je vidilo i po izboru jačak za ovu mašu, a i čestitari su je koristili. Mlada grupa, ka s Brankom Kornfeindom oblikuje maše, mu je posebno za ovu priliku napisala ganutljivu jačku.

Po maši je jubilar pozvao u vincječku dvoranu na obiljno jilo. Čestitali su mu svoje sadašnje i bivše tamburaške grupe i onda je mogao Branko Kornfeind i pokazati svoju strast za svitskom muzikom. U poznatoj maniri zabavljao je skupa s muzičari iz svih regijov svoje goste.