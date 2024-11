Jesen je i priručniki nudjaju duge liste sa zadaćami. Iako vrt po ti zadaća izgleda kao iz časopisa, čuda toga se more i odrinuti na protuliće.

Nedavno je na našem kuhinjskom stolu ležao članak iz nekoga časopisa za lipe vrte. U njem je črljenim flomasterom bilo rukom podcrtano nekoliko pasažov. Poruka mojih sustanarov mi je bila jasna. Članak je naime nabrojao, ča se u jesen u vrtu (još) mora sve djelati. Drugačije da će propasti cijeli vrt, pravoda ne tako drastično formulirano. Istina je, da neke rasline tribaju u jesen pomoć ili zaštitu. To je pred svim zbog toga, ar smo je dovezli iz drugih krajev. Rasline, ke kod nas i u divljini rastu, obično ne tribaju pomoć. Ako se pažljivo prati vrt kroz ljeto, onda je lipo viditi prolaznost, za ku se toliko jači, ali ka se u današnjem modernom vrimenu zapravo kumaj vidi ili mora viditi. Na protuliće je sve friško i mlado, sve goni i veselje je gledati svitlozelenu farbu, po ljeti se te farbe minjaju i s njim i status raslin, ke su sada u punom soku. Ali jur u kasnom ljetu se pojavljuju različni betegi na lišću, neke rasline nastaju drivene, neke druge se isušu. Ako minjate filozofiju vrtljarenja u ta smir, da je to za mnoge rasline jednostavno tijek života, olakšat će vam se i vrtljarenje. Dobrom njegom se more produžiti rok paprike ili paradajza, obrezivanjem u pravo vrime se more produžiti vrime ljekovitih raslin prez suhoga lišća, ali najkasnije prvi mraz pokosit će vam jednoljetne rasline, a dugotrajne ćedu se povući pod zemlju. Nije ada uvijek dobro, da se na primjer padalo lišće veljek odstrani. U gredica more lišće služiti kot u prirodi kao debeli kaput za većljetne rasline. Gornji isušeni dio, stabljike pravoda već nima svrhu za raslinu. To ali ne znači, da se ga mora veljek odstraniti. Različni insekti moru u nji najti zimsko prebivališće prez da se mora kupiti dragi hotel za insekte. A na protuliće su se ove stabljike obično jur tako raspale, da je morete samo rukom lagano izvući i koristiti u kompostu. Ako vas ada ulovi stres, da je još toliko djela u vrtu. Jesen je vrime početka počivka, tako se bar ja smirim. Čuda toga se more friškim protulićnim elanom djelati na ljeto.

TG