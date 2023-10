Počnimo u najmanjem i s najmanje važnim u pogledu na svit i človičanstvo: nemir i svadje unutar Katoličanske crikve u (pretežno sridnjem) Gradišću se ne more smiriti. Dva vrhovni zastupniki – na jednu stranu poglavar Željezanske biškupije a na drugu stranu predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću – i nosači hrvatske kulture se ne moru pogadjati, a pod tim trpi narod, trpu hrvatske priredbe a pred svim i hrvatska rič.

Ako pogledamo na nacionalnu razinu, opažamo bezbroj malih „skandalićev“: Da kancelar, privatno i tajno snimljen, savjetuje majkam da dici kupu burger za 1,40 eurov kod McDonaldsa ako im kanu dati tepao obrok. Pravoda znamo iz svojega iskustva da dica s tim imaju vjerojatno još i jako veliko veselje! Da su kotarski predstojniki i drugi lokalni političari još za pravo vrime kupili zemljišće ko su pak kratko po tom pretvorili u gradilišće a tim zaslužili znantne pineze. Gdo to ne bi činio, ako bi imao mogućnosti?

Da neki bivši političari putuju Talibanom da s njimi pregovaraju o oslobodenju jednoga iz svojih krugov, ki trpi u islamističkom zatvoru. Gdo to ne bi? A mediji to napuhuju kao velike skandale, prosu vrh austrijskih komentatorov za „stručne analize“ i dane dugo deru istu kožu i žvakaju istu žvakalicu do iznemoglosti. A to je ujedno i redovito vezano uz opozicijski, oporbeni poziv na odstupljenje optuženih osob.

To je u medjuvrimenu jur tako svakidanje, da to već nijednoga ne pere, najmanje one od kih se potribuje, da odstupu od svoje političke pozicije ili funkcije.

Da bi uslišili ta potribovanja, imali bi najvjerojatnije stalnu i brzu rošadu a vjerojatno bi se licitirali prema dnu u pogledu kvalitete ovakovih političarov – od kih se pak očekuju dalekovidne i pravične odluke a pred svim i dobra rješenja za sve nas.

Gdo tim svim kani ugoditi ta se mora stoprv naroditi!

Na internacionalnoj razini vrhovni „generali“ igraju boj i se vježbaju u postdiktatorskom u postfašističkom = postkomunističkom ponašanju. Uzurpiraju (to je: prigrabiti, oteti; samovlasno, bespravno i nasilno prisvojiti neko pravo, vlast i sl.) zemlje a tim i narode. Pri tom im je svejedna cijena, ku sami zato plaćaju ili drugim prisilno nalažu: na desetke- ili stotisuće ljudskih žrtav i milijarde materijalne škode. Ukrajina (i Ukrajinci i narodne grupe s njimi) će se iskrvaviti a Rusija i Rusi i nje brojni narodi i narodnosti ćedu postati parije (bespravni i odbačeni) u europskoj i svitskoj zajednici.

U vrtlogu (Sog, Fahrwasser) ove prestrašne vojne agresije ruskoga diktatora lokalni strahovladari i samoprozvani diktatori pokušavaju osvojiti toliko teritorija kako nek moguće, prije nego svit i velesile opet bacu svitlo na nje. Azeri su uspili s Armenci, Srbi s Kosovari zasada još ne!