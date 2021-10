Baran 21. 3. – 20.4.

Ljubav: U oktobru imate samo jednu stvar u glavi: ljubav! Moguće ćete upoznati Vašu veliku ljubav! Posao/uspjeh: Dostat ćete potribnu izdržljivost i motivaciju, da uspješno završite projekte na poslu. Zdravlje: Čudakrat ležite prez sna u stelji – pokusite meditaciju i opušćajte se!

Bik 21. 4. – 20. 5.

Ljubav: Vaše emocije se igraju s Vami – jednoč se ćutite strastveni i zaljubljeni, onda opet zamišljeni i rezervirani. Čekajte s odlukami za Vaš ljubavni žitak. Posao/uspjeh: Točno znate na ke stvari se morate koncentrirati na poslu. Zdravlje: Načinjite pauze na poslu ali i doma, aš će Vam moć sfaliti.

Dvojki 21. 5. – 21. 6.

Ljubav: Nigdor ne more ujti Vašemu šarmu – će ostati samo kod maloga flerta? Posao/uspjeh: U oktobru ćete imati mogućnosti da otvorite budućoj karijeri put. Nekate zamuditi šansu! Zdravlje: Gledajte da svenek dost pijete – to je važno za tijelo!

Rak 22. 6. – 22. 7.

Ljubav: Neki flert ili ljubavna igra Vas ne zanima. Iako do sada niste imali sriću u ljubavi, koncu miseca bi se to moglo minjati… Posao/uspjeh: Sad je pravi čas da se bavite Vašimi financijskimi posli, jer i male svote se sumiraju! Zdravlje: Ov misec se ćutite iscrpljeni – zdrava hrana Vam more pomoći.

Lav/oroslan 23. 7. – 23. 8.

Ljubav: Hlepite za već naklonjenosti i nujnosti, ali i brzu ljubavnu pustolovinu nećete odbiti. Posao/uspjeh: Nijedan izazov na poslu nije pre velik za Vas, to opazi i Vaš predstojnik! Zdravlje: Ćutite se puni s energijom – sad je dobar čas za šport!

Divica 24. 8. – 23. 9.

Ljubav: Poteškoće u Vašoj vezi ćedu skrsnuti – uživajte dvojšćinu i čvrstite ljubav! Posao/uspjeh: Veće nabavljenje Vas muči. S dobrom kalkulacijom nećete ali imati nikakove financijske probleme. Zdravlje: Stres i pritisak Vas pratu u oktobru. Zamite si malo časa za Vas: dobra knjiga ili šetnja u lozi će imati pozitivan uticaj.

Vage 24. 9. – 23. 10.

Ljubav: Za samce je oktobar pravi ljubavni vrhunac – gdo hoće, se more zaljubiti ili uživati namigovanja. I u vezi/hištvu se ponovu najdu jake i strastvene emocije. Posao/uspjeh: Ov misec imate dobre šanse dostignuti financijske i poslovne cilje! Zdravlje: Športski aktiviteti Vam godu – gibanje u prirodi je posebno preporučljivo!

Škorpion 24. 10. – 22. 11.

Ljubav: U oktobru Vam ljubav daje novu snagu i moć za svakidašnjicu i posao. Posao/uspjeh: Srića na poslu, ali i u financijskom pogledu, vam je ov misec sigurna – dostignuti ćete cilje, a ispuniti ćedu se želje. Zdravlje: Dokle Vam je energija u prošlom času falila, ćete sada procvasti kot kitica!

Striljac 23. 11. – 21. 12.

Ljubav: Nekate biti bojažljivi – stravstvena ljubav Vas čeka! Posao/uspjeh: Vaša financijska situacija momentano nebi mogla biti bolja – moguće Vas čeka i povišenje plaće? Zdravlje: Nekate se preveć opteretiti i gledajte na pauze!

Jarac 22. 12. – 20. 1.

Ljubav: Početkom oktobra ćete upoznati posebnu osobu – to bi moglo nastati pogibelno, ako ste momentano u ljubavnoj vezi. Posao/uspjeh: Na poslu morete svakoga osvidočiti od Vaših planov i projektov – dalje tako! Zdravlje: Vaše raspoloženje je bilo jur jednoč bolje. Pojte u kino, ili načinjite malu šetnju po trgovina – ćutiti ćete odmah razliku!

Vodenjak 21. 01. – 19. 2.

Ljubav: U ljubavni posli ste ili pre oduševljeni ili pre skeptični – pokusite da najdete zlatu sredinu. Posao/uspjeh: Nove zadaće u uredu za Vam uopće nisu problem – Vaša motivacija će koncu miseca dostignuti vrhunac! Zdravlje: Tijelo i duša potpuno harmoniraju. Vaša intuicija zna najbolje, ča Vam godi.

Ribe 20. 2. – 20. 3.