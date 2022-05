Potom biti pametan je lako — ili Po tuči zvoniti je kasno dvi su nam jako dobro poznate krilatice. Ali je pravoda i pitanje pameti pred svim ali i iskustva, da se neke stvari moru s relativnom sigurnošću prorokovati odnosno predviditi razvitak ili ča će se dogoditi. U slučaju ruskoga napada na Ukrajinu i na „svoje“ oblasti Luhansk i Doneck se sada sve već čuje „Morali bi to znati!“. Ča bi morali znati? Da će Putin napasti Ukrajinu i da će početi boj i da neće stati u Ukrajini. Sve očitije je, da elitom ne samo naše zemlje fali potribni razum a pred svim i iskustvo, da im fali sposobnost za povijesne analize i da im je u najboljem slučaju samo falilo zanimanje za Rusiju. Ako slušamo u narod, ako čujemo ljude na selu i one ki su još doživili boj ili kim su barem povidali za boj i za puno toga i okolo toga: Oni nisu vjerovali u naredjeni pobojni narativ da „nas je sovjetska armija spasila i oslobodila“ niti ne u to da se smi vjerovati Rusom odnosno nje političkim i vojnim peljačem. Evo toliko ča je narod mislio i govorio, dijelom pomuče, dijelom i glasno i jasno.

Ali je bilo i ljudi, ki su jur i pred kih dvajset ljet i ranije opomenuli na to, ča će se to dogoditi, ča se upravo dogadja. Povijesna memorija nekadašnjih austrijskih političkih velikanov fali, bilo to Aloisa Mocka ili Bruna Kreiskyja ili Antona Benyje ili Alfreda Malete. A gdo je jur kanio slušati Ota von Habsburga, človika sigurno s najboljom i najopširnijom povijesnom memorijom. Najstarji sin poslidnjega austrijskoga cesara i ugarskoga kralja je 2005. ljeta u svojem predavanju u Johns-Hopkins-University u Washingtonu i pokazao na veliku pogibelj ruskoga predsjednika Vladimira Putina i na pogibelji od boja u Rusiji. Putin je jako otvoreno govorio o svoji nakana — slično kako je to činio i Hitler. „Oni činu ča velu“ je tada rekao Habsburg i dodao, „katastrofe se moru samo onda dogoditi, ako se na pogibelji ne reagira“.

Mi svi smo odgojeni pod geslom „braniti se početka“ i smo pri tom mislili samo na pogibelj s desne strane. Sada vidimo, bolje, teško pogodjeni i razočarani, da se nismo branili od početka s live strane i danas vidimo, da je to jedna tr ista pogibelj — samo da ju nismo mogli (ili kanili) prepoznati.

Kako i odlični politički analist Habsburg je i nekadašnji sovjetski genij šaha Gari Kasparov jur jako rano bio shvatio ča se zaista dogadja. U svojoj knjigi »Zač moramo zaustaviti Putina« je jur 2005. ljeta prorokovao napad Putina na Ukrajinu i je pozvao na to, da triba Ukrajini dostaviti čim već oružja i da ukidamo ovisnost od ruskoga plina i ruske nafte. Danas se Kasparov jada — a mnogi drugi s njim — da su ga odgovorni u politiki i gospodarstvu gledali za idiota!