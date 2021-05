Gotovo svi austrijski mediji objavili su u pandiljak vist austrijske novinske agencije APA da će primjena (Anwendung) korona „zelene putovnice“ u Austriji uslijediti u tri faze. Prva bi navodno mogla jur biti s najavljenim „otključavanjem“ Austrije i popušćanjem mjer 19. maja. I to u vidu potvrde kom se dokazuje da je dotična osoba cipljena, testirana ili je jur prebolila zarazu koronavirusom.

Prema informacijam austrijskoga saveznoga Kancelarstva druga etapa bi tribala uslijediti dva, tri tajedne kasnije, negdje početkom junija, a u njoj bi austrijska „zelena putovnica“ jur bila u digitaliziranom obliku i sadržavala QR kod. Treta faza očekuje se najkasnije do ljeta i u nadležnosti je Europske unije, ka bi do tada tribala iznajti zajedničko europsko rješenje za „zelenu putovnicu“, izvješćava APA i napominje kako su pojedinosti europske varijante putovnice „još otvorene“.

Kao primjerice ki dan po prvom, djelomičnom cipljenju se ima pravo na „dodatne slobode“. U Austriji bi se one prema najavam mogle steći tri tajedna odnosno 21 dan potom kad se primi prva doza cipiva. U neki drugi zemlja članica EU navodno se spominju mnogo kraći roki. Osim toga čeka se da se i Europska agencija za lijeke (EMA) oglasi i jasno veli ka cipiva smatra „pouzdanimi“, tr da li će kao dovoljna obramba od zaraze koronavirusom valjati i samo jedno cipljenje.

APA navodi da još uvijek nisu ni u Austriji riješena neka „otvorena pitanja“. Primjerice oko negativnih korona testov, obveznih pri izlazu iz odredjenih koronavirusom i njegovimi mutacijami visoko zaraženimi gradi, područji i pokrajina, tr oko vridnosti sedmodnevne incidencije kao mjerodavnoga ključa za njevo „zaključavanje“ i „otključavanje“. Kako navodu domaći mediji, u svakom slučaju „zelena putovnica“ u Austriji more ugledati svitlo dana stoprv po 25.maju. Naime, do tada je na snagi blokada Saveznoga vijeća austrijskoga parlamenta potom su je većinom glasov izglasali oporbeni socijaldemokrati (SPÖ), tražeći od vlade dane djela podjele na cipljene i necipljene i cipljenim daje vidne povlastice. Ističe se da bi SPÖ tribao dati nalog parlamentu za deblokadu, kako bi se jur pri „otključavanju“ Austrije 19. maja „zelena putovnica“ mogla upotribiti kao „ulaznica“ u restorane, kafiće, kazališća, muzeje, frizere & CO, u ča malo njih vjeruje.

(Snježana Herek)