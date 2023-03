Kazališna grupa Hrvatov u Slovačkoj je pod peljanjem vrsnoga režisera i prevoditelja Štefana Jankovića i organizatorice i šaptalice Klare Wolfove zavježbala jur deveti igrokaz, ov put komediju u tri čini „Kad laž zvoni”.

Čunovo – U nedilju, 26. februara je bila premijera šalnoga hrvatskoga igrokaza u ugodni i šaljivi tri kraći čini Kad laž zvoni po nimškom originalu autora Markusa Lauterbacha, ki su na hrvatski presadili Štefan i Radoslav Janković.

Kako piše u programu za ovoljetni šalni igrokaz „...Jednako kako u prošli osmi ljeti se s ovim šalnim igrokazom na hrvatskom jeziku pokušava razveseliti nas i početkom ovogaljeta 2023. Grupa okuplja člane i aktiviste hrvatskih udrug iz Hrvatskoga Jandrofa i Čunova.“

Cilj režisera Štefana Jankovića je bio da ovim šalnim igrokazom ipak jasno pokazuje na problem u našem društvu a vjerojatno i svojoj neposrednoj okolici: ako ljudi lažu jedni drugim onda će društvo, zajednica i selo vrijeda propasti. Zato i ta zvon svaki put zvoni kada negdo sprogovori laž ili kad psuje. Da si je to izmislio lukavi, zrizani konobar u seoskoj krčmi Miho/Tomaš Knotek. Ali lažu ne samo člani seoskoga općinskoga savjeta (seljak Antun/Ján Németh, stolar Jure/ Rudi Streck, električar Tedi/ Martin Wolf) pod peljanjem načelnika i krčmara Gustava/Jive Kaušića, nego zapravo skoro svi ljudi u selu. U isti čas je hitno potriban novi zvon za crikvu u selu. Ali gdo će ga platiti? Tako si je zrizana crikvena službena Cecilija (Mare Broszová) izmislila lukavost skupa s konobarom Mihom, kako dojti do pinez. A da bi te laži, ili bolje rečeno to zvonenje zbog svake sprogovorene laži skoro jednoč prestalo, su ovi seoski savjetniki i sām načelnik pipravni darovati potribnu svotu za novi zvon. No i sām Miho i njegova draga Liza (Mária Broszová ml.) iskorišćavaju ovo zvonenje zbog laži, da bi se mogli ženiti premda su na početku roditelji, pred svim i Kadi, Gustavova žena i Lizina majka/Marienka Wisplová protiv te ženidbe. U samo manjoj ulogi ovput još igraju i Renáta Čaplová (Roza, žena Atuna staklara) i Jana Novaková (Valji, žena ka pretpovida). Za pozornicu su odgovorni Jive Kaušić i Vladimir Maschkan, a za zvuk i svitlo su odgovorni Andreas Novák i Tome Janković.

Koliko se ovi glumci-laiki Kazališne grupe Hrvatov u Slovačkoj na pozornci zaista točno držu predloženoga teksta, se pri najboljoj volji ne more izviditi. Ali se na svaki način more pohvalno ustanoviti, da svoje uloge predstavalju jako uvjerljivo, pred svim se to tiče i dvih glavnih ulogov krčmara Gustava i crikvene službene Cecilije. Publika u dobro pohodjenoj predstavi u domu kulture u Čunovu im je to zahvalila s puno smiha i velikim aplauzom.

Daljnje predstave su 4. marca u Devinskom Novom Selu, 5. marca u Hrvatskoj Kemlji, 12. marca u Hrvatskom Jandrofu a zadnja predstava je 18. marca u Bizonji.

Petar Tyran