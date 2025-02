Ča potribuju narodne grupe od buduće vlade?

Dokle se o koalicijski dogovori do sada čuju samo velika pitanja financiranja i šparanja, stavlja se pitanje, ke teme narodnih grup ćedu dospiti u program vlade.

BEČ – Od oktobra 2024. ljeta teču u Austriji koalicijski dogovori. Prvo med VP-om, SP-om i Neosi, trenutno med FP-om i VP-om. Prilično velikodušan, iako ne u potpunosti ispunjen program bivše vlade je austrijskim narodnim grupam med drugim doprimio dugo išćekivano povišenje subvencijov, polipšani izraz za izjednačenje na inflaciju prošlih 30 ljet i takozvane lajtmedije, ada separatno podupirane medije, po jedan za svaku narodnu grupu.

Ča se more u vrime kolportiranoga strogoga šparanja očekivati za narodne grupe, to postoju različna mišljenja. Javnosti su se do sada obratili Slovenci Bernhard Sadovnik, ujedno i interimistički predsjednik Stalne konferencije i pravnik Rudi Vouk u žurnali radiostanice OE1. Kot je javio Joži Bu- ranić, generalni tajnik Centra austrijskih narodnih grup, je CAN, tako kratica, poslao i prvomu i sadašnjemu koalicijskomu timu podloge s potribovanji. Stalna Konferencija je isto izjavila, da je poslala ovakovu punktuaciju.

Obrazovanje

Iako odvojeni, ponekad se čini, da su kontrarna interesna društva, na području obrazovanja potribuju obadvoja društva, ka se smatraju zastupničkim tijelom narodnih grup, zapravo isto. Potribovanja na području obrazovanja su ista i su jur bila u programu prošle vlade. Upeljanje dvojezičnoga školstva za Madjare, Hrvate i Slovence po pretkipu Komenskyjeve škole od čuvarnice do Mature s adaptacijom pravnoga okvira i osiguranjem financiranja. Kot je rekao Petar Tyran, jedan od motorov s hrvatske strani bi jur u dojdućem školskom ljetu mo- gao biti početak ovoga projekta. U Hrvatskom centru su zato osnovali Školsko društvo Rešetarić. Nadalje potribuju i Stalna konferencija i CAN proširenje manjinskoga školskoga zakona na području elementarne pedagogike i na više škole za stručno obrazovanje. Tako potribuju zastupniki i osigurano dvojezično podučavanje za vrime obavezne škole. Sve to do sada nije svagdir moguće. CAN nadalje potribuje novelaciju Zakona o privatni škola i zapisanje sistematičnoga podupiranja pri- vatnih škol autohtonih narodnih grup.

Subvencije i inflacija

I narodne grupe u Austriji trpu pod inflacijom, ka diza plaće i troške uredov. Po izjednačenju 2021. ljeta je inflacija zadnjih ljet opet smanjila vridnost. HŠtD tako procjenjuje, da je na području plaće zgubio jur vridnost od 30%. Stalna konferencija i CAN potribuju ada periodičnu valorizaciju odnosno kakov mehanizam izjednačenja. Prilikom Dana mladine je ondašnja ministrica za integraciju Susanne Raab, istovrimeno nadležna za narodne grupe, rekla, da si ne more predstaviti osigurano redovito povišenje. Raab za ovu vladu već neće stati na raspolaganje. CAN nadalje prosi fiksnu svotu za sve medije narodnih grup. Od 2021. ljeta se podupira samo jedan imenovani lajtmedij, ostali mediji moru prositi subvenciju u obični lonci Saveznoga kancelarstva.

Zakoni i prava

I Stalna konferencija i CAN potribuju reformu zastupničtva narodnih grup. One se trenutno zastupaju u takozvanom Savjetu za narodne grupe. Člane nominira po nalogu nekoliko društav Savezno kancelarstvo. Martin Ivančić, donedavno predsjednik Stalne konferencije je prilikom svojega odstupanja potribovao zapisanje Stalne konferencije u Zakon o narodni grupa, ki da se isto triba reformirati. CAN potribuje novokodifikaciju ustavnopravnih odredbov i modernizaciju zastupničtva manjin i predlaže korporaciju javnoga prava pod uključenjem zastupničtva narodnih grup. U vezi s tim da bi bio potriban i stalni parlamentarni odbor, ki se bavi s pitanji narodnih grup. Takov gremij na primjer postoji za pitanja Južnoga Tirola. CAN na pravnoj razini potribuje i mogućnost kolektivne tužbe kao kolektivno pravo. Ovo bi omogućilo, da je u ime narodne grupe moguće stupiti pred sud.

Sudstvo

Jedna od neispunjenih točak prošloga vladinoga programa je dvojezično sudstvo. CAN tako na primjer prosi proširenje na cijelo autohtono područje narodnih grup. Korišćenje na uprava i općina da se neka podupira u okvira financijskoga izjednačenja za općine, a nadalje se neka proširuje ponuda digitalnih dokumentov na jeziki narodnih grup.

Javnopravna radiotelevizija

Pojačana vidljivost narodnih grup u ORF-u, a to zvana programa za narodne grupe, stala je isto u prošlom vladinom programu. Je li se ovo s muzičkom emisijom mozaik u radiju i s novom emisijom Daheim, desetkrat u ljetu ugodalo, o tom se zasada još ne more suditi. Manjinsko zastupničtvo pravoda potribuje proširenje ponude, izgradnju kanalov na socijalni mediji i osiguranje zastupničtvo narodnih grup u gremiji ORF-a. Do sada zastupa onde narodne grupe Joži Buranić.

Tereza Grandić