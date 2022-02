U novom štatutu željezanske biškupije za farske tanače je došlo i do temeljnih promjenov početo od podiljenja na muže i žene kot i pri sjednica farskoga tanača ke moru biti i prez farnika.

GRADIŠĆE — 20. marca će se širom Austrije u oko 3000 farof odibirati farski tanač. Ukupno je kih 28.000 katoličanov odibrano u ov gremij. Zadaće, odgovornosti i uloga farskoga tanača je u svakoj biškupiji drugačija. Redovito pred izbori se minja štatut ki to odredi.

Željezanska biškupija je kanila obnoviti stare regule ke su postojale već od 20 ljet u prilično istom obliku. Zato su suradniki biškupije peljali razgovore s prilično 10 posto svih far, ča bi si oni željili od novih štatutov. Pri tom su gledali da su ovde uključene i male i velike fare. Od naših hrvatskih far nijedna nije bila u ovom izboru.

Isto tako se je pri sastavljanju novoga štatuta gledalo na druge biškupije. Tako postoji sada preambula kade ide za djelovanje fare, farskoga tanača i skupnu odgovornost svih kršćanov. Novo oblikovala se je struktura štatuta a posebno opširno su opisane zadaće farskoga tanača.

Nove regule za tanač

27. septembra 2021. ljeta je Željezanska biškupija objavila nove štatute za farske tanače, izborni red kot i poslovni red farskih tanačov. 2011. ljeta, pri prvoj promjeni pod peljanjem biškupa Egidije je došlo do znatnoga skraćenja prav. Tako je bio od onda farski tanač već samo gremij ki je mogao tanačiti, ali ne odlučiti. Ovo je bilo u prvom odlomku štatutov zapišeno.

Ovde je došlo sada do manje ali ipak bitne promjene. Farski tanač već nije jedan gremij, nego ta gremij ki farnika kod peljanja fare u suodgovornosti podupira. Ostao je pasus da ima funkciju tanačnika, ali novo je, da u okviru crikvenoga zakonodavstva skupa s farnikom odluči.

Žene, muži i mladina već ne postoju

Jedna od najbitnijih promjenov pri tom je, da već ne mora biti isti broj muži kot i žen u farskom tanaču. U novom izbornom redu samo stoji, da neka izborni odbor sastavi listu kandidatov tako, da bude čim već područjev pokrto, početo od gledišća na starost (mladina, seniori), ča do socijalnih područjev. Isto tako neka budu i osobe različnimi zvanji na listi kandidatov. Ostala je i preporuka, da iz jedne familije bude samo jedna osoba na listi kandidatov. Preporuka da neka bude isti broj žen i mužev zastupan je ispao u novom izbornom redu.

Polag Barbare Buchinger, ka je u Željezanskoj biškupiji nadležna i za farske tanače je svenek laglje najti žene nego muže. Nadalje je važno za djelovanje da je dobro razumivanje med tanačniki, a ne je li je isti broj žen i muži. U prošli ljeti je broj žen postepeno narasao, tako je u Gradišću od oko 1450 farskih tanačnikov sada jur 56% žen, Buchinger računa daljnjim porastom po ovi izbori.

Broj predlogov i tanačnikov

Aktualno postoji još mogućnost, da svaki katoličan predloži moguće kandidate za farski tanač. To se more činiti putem letkov ki su se u fara dilili ali i putem biškupske webstranice. Na letku je bio broj predlogov ograničen na tri osobe, na webstranici se more i već osobov predložiti.

Pozitivno se mora ovde istaknuti, da je biškupija dvojezična sela pisala i hrvatskim odnosno madjarskim nazivom. Dokle ljetos ada ne postoji granica za predloge, je na zadnje izbore 2017. ljeta svaki katoličan mogao predložiti maksimalno tri muže, tri žene i tri mlade. Rok za predloge je ostao isti sa šest tajednov pred izbori, ča znači da su do ove nedilje, ada 6. februara, još mogući. Predložene osobe moraju onda pismeno potvrditi, da su pripravni kandidirati pri izbori ki ćedu biti 20. marca.

Ova lista kandidatov je polag staroga izbornoga reda morala imati barem jedan i pol krat toliko kandidatov kot će imati farski tanač članov, u novoj odredbi je i manji broj moguć. Ali i preporuka za gornju granicu od 20 osobov već nije u novom redu.

Teoretski bi mogli biti sada u novom farskom tanaču uz farnika samo tri osobe, a to moru biti polag nove odredbe i samo mlade žene ili samo stari muži. Polag preporuke neka imaju fare s manje od 1.000 katoličanov šest tanačnikov, od 1.000 do 2.000 osam, a veće fare prilično deset. Ovi broji su se jur pred petimi ljeti skratili za dvi osobe od 8, 10 ili 12 osobov. Isto tako je biškup Egidije u novom izbornom redu izbacio odlomak polag koga je poželjno, da u svakoj periodi dojdu po mogućnosti i nove osobe u farski tanač.

Kooptirani člani

I do sada su odibrani i službeni člani (farnik, dijakoni, pastoralni asistenti, vjeroučitelj) mogli kooptirati nove člane u farski tanač. Do sada je bilo moguće da se tim poveća farski tanač za četvrtinu, od ljetos je moguće još i za tretinu. Tim je laglje, da ljudi prez da su odibrani budu farski tanačniki i tako imaju mjerodavni upliv na djelovanje fare.

Aktivno pravo glasovanja

Dokle je do sada bio pred izbori i potriban popis svih dozvoljenih biračev od sada ispadje ova lista. Pri izbori se mora samo peljati lista ki katoličani su bili odibirati. Pri tom je teoretski moguće da se u već fara bira, jer birati smi u Željezanskoj biškupiji svaki katoličan u fari kade je glavno javljen i u svi fara kade pohadja maše odnosno kade je aktivan u farskom djelovanju. Jedini uvijet je da je navršio 1. januara 14. rodjendan.

Starost od 14. ljet je i najniža u cijeloj Austriji, kade prosječna starost za aktivno pravo odibiranja leži kod 16.

Za pasivno odibiranje valjaju iste regule, samo da mora kandidat imati sakramenat bermanja.

Pastoralno područje

Jedna velika promjena u novi pravili za farski tanač su i od biškupa Egidija favorizirana pastoralna područja. Tako sadržavaju štatuti i izborni red, regule za glasovanje i djelovanje u pastoralnom području.

Nadalje je definirano da farnik u farski savezi odnosno pastoralni područji ne mora diozeti na svi sjednica farskoga tanača. Potribni minimum su dvi sjednice u svakoj fari. Ipak farski tanač prez farnika ništ ne more odlučiti, jer sve odluke mora farnik pismeno odobriti tokom jednoga tajedna po dostavi protokola.

Daljnja formalna promjena je naziv „prezeša“. Do sada je bio laički peljač farskoga tanača vikar, od ljetos se ova funkcija zove kurator odnosno kuratorica. Ovo je bila posebna želja biškupa Egidija. Pokidob je vikar klerikalni naziv, a predsjednik (Obmann) preveć spominja na jedno društvo, ča farski tanač ali nije, je došlo do kurata, jedinstveno ime u cijeloj Austriji za zamjenika predsjednika (Vorsitzender). Naziv vikar, ko je zapeljao biškup Paval, je isto bilo jedinstveno u Austriji.