Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Barani su u oktobru, u pravom smislu riči, čarobni. Veliki i intenzivni ćuti Vas čekaju! Posao/uspjeh: Dragi barani, budite realistični ča se tiče ciljov na poslu. Ča morete zaistinu dostignuti, a ča je samo iluzija? Zdravlje: Nekate ignorirati žalost i jad. Recite i izrazite jasno u slučaju da Vam nešto ne odgovara!

Bik 21.4. – 20.05.

Ljubav: Pokažite Vašemu partner da Vam je važan! Vi ste dobar tim, ali ipak si zaslužuje malo već pažnje. Posao/uspjeh: Ne svaka Vaših idejov će se veljek od početka dobro primiti. Nekate zdvojiti, uspjeh će dojti koncem miseca! Zdravlje: U oktobru je pravi čas da djelate ča za Vašu figuru. Dijeta i šport sada posebno dobro djeluju!

Dvojki 21.5. – 21.6.

Ljubav: Vaš optimizam i veselje su prenošljivi! To oduševi moguće ljubavnike... Posao/uspjeh: Mirno ćete započeti misec oktobar na poslu – a to je i dobro tako! Po prošli stresni miseci ste si ov mirniji čas zaslužili! Zdravlje: Kada ste bili zadnji put kod Vašega vračitelja? Sad je pravi čas da se date pregledati...

Rak 22.6. – 22.7.

Ljubav: Lako stupite u kontakt s drugimi. Tako morete upoznati i nove ljubavnike, ki vas pratu u dojdući miseci... Posao/uspjeh: Na poslu zasinjite Vaše kolege s inovativnimi idejami! Zdravlje: Ćutite se na vrhu Vašega zdravlja! Samo stres Vas more malo trapiti...

Lav/Oroslan 23.7. – 23.8.

Ljubav: Oktobar je pravi misec za mali flert! Uživajte kot samac malo slobode... Posao/uspjeh: Imate velike i važne plane u glavi. Oktobar će Vam pomoći ove poslovne plane dalje razvijati i realizirati. Zdravlje: Potiho ćutite kako Vas zapustu Vaše moći. Dokle ste u prošli tajedni imali čuda snage, si morate ovu moć sada opet posebno pridobiti.

Divica 24.8. – 23.9.

Ljubav: Ne s riči, nego s Vašom naturom i simpatijom morete ov misec oduševiti Vašega partnera i ljubavnike. Posao/uspjeh: Aktivno se zalažete za nove projekte na poslu. To imponira! Zdravlje: Iako je sad vrime hladnije, pojte van na frižak zrak! To će goditi Vašemu zdravlju...

Vage 24.9. – 23.10.

Ljubav: Vaš šarm i mali komplimenti se Vašemu partneru momentano najbolje dopadaju. Pokažite mu da ga cijenite! Posao/uspjeh: S čuda samopouzdanjem i visokom kompetencijom morete začarati Vašega predstojnika. Zdravlje: Čini se da svaka terapija u oktobru bolje djeluje. Tako ćedu se na primjer boli u hrptu vrijeda moć poboljšati.

Škorpion 24.10. – 22.11.

Ljubav: Za Vašega partnera ste u oktobru opet veliko podupiranje. Vrijeda će izraziti i Vam pokazati kako visoko to cijeni. Posao/uspjeh: U poslovnom i financijskom pogledu je oktobar odličan misec za škorpione! Zdravlje: Povrće i sadje je dobro za Vaše zdravlje. To će uopće sada u oktobru biti još važan aspekt...

Striljac 23.11. – 21.12.

Ljubav: U oktobru se vrti oko Vas velika fascinacija! Uživajte pažnju ka Vam se kaže od različnih strani... Posao/uspjeh: Imate čvrstu volju i veliku izdržljivost. To će pozitivno uticati na Vašu karijeru! Zdravlje: Pazite u oktobru osebujno na Vašu prehranu. Ona znatno utica na Vaš životni stil i zdravlje.

Jarac 22.12. – 20.1.

Ljubav: Momentano ste malo uzdržljivi i ne jako otvoreni za nove kontakte. Nekate biti nervozni a pred svim nekate si sami načinjiti stres – onda će se i ljubav opet vratiti! Posao/uspjeh: Nestrpljivost i dvojbe Vas muču na poslu. Vrijeda će se to od samoga riješiti! Zdravlje: Probava Vas od časa do časa muči. Domaća vračtva moru ove poteškoće kurirati.

Vodenjak 21.1. – 18.2.

Ljubav: Vaša ljubeznost oduševi ljude u Vašoj sredini. To naglasuje Vaš karakter i osobine. Za buduće ljubavnike i partnere more to biti razlog za ljubav na prvi pogled... Posao/uspjeh: Koncem oktobra morate biti pažljivi na poslu, jer nije sve zlato, ča se sviti... Preispitajte pojedine stvari! Zdravlje: Nevjerojatna snaga vas čeka ov misec! Odlična mogućnost da upoznate nove hobije, ki Vas nećedu samo tijelovno nego i duševno okripiti.

Ribe 20.2. – 20.3.