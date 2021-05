THE FRAJLE u budućnostisa mo već trio

12 ljet dugo Jelena i Nevena Buča, Nataša Mihajlović i Marija Mirković su bile The Frajle. S hiti kot „Fina“, „Menjam dane“ ili „Ko se to meni zaljubio“ Vojvodjanke su oduševile svoje obožavateljice i obožavatelje — tako i na tradicionalnom Hrvatskom balu u Beču, kade su dvakrat nastupile velikim uspjehom. Sad se je Marija Mirković odlučila napustiti grupu. Odluka da joj je pala jako teška, je rekla Mirković u kratkom video-klipu, koga su objavile The Frajle 16. aprila. Iz privatnih uzrokov i drugih poslovnih obavezov je došla do ove odluke, „Nema svađa ni skandala, rastajemo se u miru i da bi ljubav opstala“, rekla je Marija Mirković dalje. Ostali kotrigi grupe The Frajle ćedu nastaviti kot trio i kad bude epidemiološka situacija opet dozvolila ćedu opet održati i koncert. Željimo Mariji Mirković sve najbolje!

Unuka će nastaviti veliku strast Princa Filipa

Smrt princa Filipa, vojvoda od Edinburgha je bila jedna od najvećih visti aprila. Kratko prije 95. rodjendana svoje žene, kraljice Elizabete II, 21. aprila, je umro u 100. ljetu života. Jur kod pokopa su bila zanimanja pokojnoga princa zastupana. Uz svoju strast za (bojnu) mornaricu i prirodu, je jasno vidljiv bio i njegov najveći hobi: vožnja kolesa s vlašćimi poniji, imenom Balmoral Nevis i Notlaw Storm. Od svojega starogaoca je i Lady Louise Windsor naslijedila strast za ov šport. Tako je princ Filip i naredio, da će ona dostati odgovornost za ponije kot i naslijediti koles, ki je on sām dao načiniti po svoji vlašći ideja I dizajnu. Jur u 2019. ljetu je 17-ljetna Lady Louise sudjelivala pri naticanju u vožnji kolesa pri Royal Windsor Horse Show i je bila jako uspješna.

Nogometaš Zlatan Ibrahimović kot glumac

Da nima samo dar za nogomet, kani Zlatan Ibrahimović pokazati u dojdućem »Asteriks i Obeliks« filmu redatelja Guillaumea Caneta. U filmu će Ibrahimović preuzeti ulogu antivirusa — gluši aktualno, nima ali ništ posla s koronapandemijom. Antivirus je naime rimski vojskovodja i je bio za viditi jur u filmu »Asteriks i Obeliks: Misija Kleopatra«, iz 2002. ljeta. Ča je točan sadržaj novoga filma još je tajna — jedino ča se zna: Asteriks će putovati u Kinu. Za već informacije se moramo još malo strpiti, film će naime dojti stoprv 2022. ljeta u naše kine. Ostanimo znatiželjni!

Novi Instagram-kanal: memes_iz_gradišća

Gradišćanskohrvatski korisniki i korisnice socijalne mriže Instagram imaju novi najobljubljeniji kanal, i to memes_iz_gradišća. Gdo sada ne zna ča su memes: posebni, kreativni, šalni sadržaji u obliku jedne slike ili grafike, ki kažu kratku i pregnantu izjavu na jednu temu — u ovom slučaju: gradišćanskohrvatska scena i narodna grupa. Sada nas jur nekoliko tajedan zabavlja ov kanal na Instagramu, ostane samo pitanje, gdo stoji za njim? Pretpostavkov ima čuda, dokazi i činjenice ali još falu. Gdo se ada ćuti odgovoran ili odgovorna za memes_iz_gradišća, znaj da se svi pitamo: GDO SI TI? Dokle to ali doznamo — uživajte i vi sadržaje ovoga Instagram-kanala! Ali pred svim: Pošaljite mu sadržaje! ;-)