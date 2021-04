Korizmeni Krleža u KUGI

65 minut teško razumljiv jezik i kazališće ko potribuje opis tematike odnosno znanje jezika M. Krleže da se dojde do srži i more prepoznati da su ovi 85 ljet stari teksti još svenek aktualni.

Adam Končić, glumac i u jedno režiser prikaženoga kusića zadnju subotu, 27. marca u KUGI je izibrao u originalnoj verziji 16 baladov Petrice Kerempuha od 36 postojećih. Produkcija se zove »Ni med cvetjem ni pravice«. Ovih 16 baladov stvaraju jednu dramsku cijelinu ku interpretira Adam Končić ne recitativno nego već igrano. Pri tom govori, jači i tanca u bijeloj narodnoj nošnji.

Nasred pozornice je velika škrinja ili stijena, ili ipak stup ili klup u črljeno, žuto, črnom. Ov jedini elemenat na pozornici je isto nastao po ideji Adama Končića. U škurini livo odzad za firongom je sidio u KUGI akademski pianist Oliver Belošević. I ako je bio shranjen je bio jako važan za razumljivost kusića i za dramaturgiju. Nujnimi zvuki, dramatičnimi akordi, muzikom za tanac, grmljavinom ili godinom na primjer je podupirao Adama Končića pri igranju. Ovu muziku i zvučne efekte je kreirao kazališni glazbenik Duško Zubalja. Adam Končić je kanio ovim kusićem pokazati svoje dramske sposobnosti kot glumac za ovo obdjelivanje baladov Petrice Kerempuha dostao u Hrvatskoj jako dobre kritike.

Umjetna figura Kerempuh. Petrica Kerempuh je izmšljeni lik koga Miroslav Krleža upotribljava za predstavljanje svoje vizije društva i svih njegovih negativnosti i slabosti u trideseti ljeti minuloga stoljeća. Kerempuh je mogao biti veseljak, pustolov ili lukavac ki se bori protiv ne pravde i oholosti. Krade bogatim, daje siromaškim po uzoru Robin Hood-a ili Tila Eulenspiegela.

U KUGI je došlo do male promjene prema originalu. Zbog kamerov se je dignulo osvitljenje i u pogledu na mogućnosti kamere i dužinu kusića je ispala predzadnja balada „sectio anatomica“. Polag režisera će vjerojatno u budućnosti i ovako ostati, jer dosta odvratna balada o seciranju i tim povezanim iskanjem duše nije svom silom potribna za dramaturgiju.

Kusić ki sada dura oko 65 minut je izibran po želji Adama Končića za nastup u KUGI u ovo korizmeno vrime. Balade neka animiraju publiku na premišljavanje o Jezuševoj muki ali i o Bogu i nebu. U baladi „Ne nadejano bogčije zveličenje“ Miroslav Krleža izražava pogled na život po smrti, to ufanje biti s Bogom. Zato je Adam Končić svisno stavio ovu baladu na kraj ove produkcije. Ov pozitivni konac neka zbudja ufanje u svakom gledatelju za bolju budućnost.

Dugoljetna veza u KUGU. Adam Končić je jur već krat gostovao u KUGI. Predvidjen je za ljetos još daljnji nastup,onda ali jednim šalnim programom. Zadnji tajedan je bilo po prvi put da je Adam Končić nastupao ovim kusićem prez publike. Za njega je bilo jako neobično, da pri igranju nij mogao gledati u neku ženu ili muža u publiki. Ovu interakciju je pokusio sada dostignuti putem pogledu u te dvi kamere, ke su snimale cijelu predstavu. Isto tako je po predstavi ostalo bez reakcije, bilo je samo pojedino božanje nazočnih organizatorov i tehničarov.

Ralf Darabos i Justin Ramon Kodnar su snimali predstavu zadnju srijedu, 24. marca zvečera u KUGI i onda priredili za oficijelnu internetsku predstavu ka je bila subotu u osmi navečer na YouTube-kanalu KUGE. Premijeru kusića »Ni med cvetjem ni pravice« je pratio samo mali broj gledateljev, dva dane kašnje je imao YouTube video jur 100 pogledov.

Jezični izazov za sve. Organizatorica od strani KUGE je bila Gerlinda Stern-Pauer. Ona vidi pri ovom kusiću i veliku prednost u pogledu na jezik, da se more predstava sada većkrat pogledati i tako pojedine teže razumljive dijele ponoviti. Slično to vidi i glumac Adam Končić. On misli da je razumljivost slična kot i u Hrvatskoj, jer ova kajkavska varijanta iz 16. stoljeća se već nigdir ne govori. Kusić se more svaki čas pogledati na YouTube-kanalu KUGE.