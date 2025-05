Na tradicionalnoj protulićnoj fešti je društvo svečevalo svoj krugli rodjendan i prilikom koncerta subotu navečer pozvalo bivše peljače na razgovor. U nedilju je slijedila sv. maša, objed i tombola.

FRAKANAVA – U subotu navečer je dvodnevna protulićna fešta Tamburice i zbora Frakanava počela koncertom aktivnih, bivših i najmladjih članov sastava. Pod peljanjem dirigenta Štefa Fortune su predstavili izvatke iz bogatoga i šarolikoga repertoara, njeve „najdraže” aranžmane.

Sam početak je bio instrumentalni kusić Tamburaški sastanak. Pri ovom je bilo najmanje ljudi na pozornici, naime samo aktivni tamburaši. Slijedio je govor predsjednika društva Karla Horvatha. Počeo je govor citatom Friedricha Wilhelma Raiffeisena: „Ča pojedinomu nije moguće, tomu su mnogi u stanju“. Tako je med drugim istaknuo bogata troja desetljeća u ki su člani čuda doživili: „Naše društvo je zraslo, se je dalje razvilo i je nastalo velika obitelj, ka je povezana kroz moć muzike”.

Bivši člani uključeni u protulićni koncert

Za ov poseban večer su aktivirali i bivše člane Tamburice i zbora Frakanave. Neki su proširili tamburaški orkestar, drugi opet zbor. U ovom većem sastavu su predstavili Ne dirajte mi ravnicu i Hej, haj veseljaki smo mi. Sada su slijedili najmladji. Kod dvih jačak je narašćaj sudjelovao uz bivše tamburaše. Kod prve samo dvimi, kod trete onda svih jedanaest a sidili su pred aktivnim sastavom. U ovom trenutku je bilo najveć ljudi na pozornici.

Sada je slijedio blok govorov, koga su počeli kratkim videom, kade su člani rekli, kako dugo su jur u društvu. Najduži član je Julija Krizmanić, i to jur 26 ljet. Na razliku od drugih ona nije prestala igrati i ostala tako neprekidno vjerna društvu. Ona je na kratki predstavila početak tamburaškoga djelovanja i stanje društva. Tako je Tamburica i zbor Frakanava imala do sada 77 članov i izdali su tri CD-e.

Za razvitak društva i kot peljači su bili aktivni Gizela Čenar, Matea Kanc, pokojni Romano Zölss, Feri Fellinger i od 2010. ljeta Štef Fortuna. Svi spomenuti zvana Kanca su odgovorili na pitanja Julije Krizmanić. Prvi je bio Feri Fellinger, ki je svojimi tanači, vježbanjem i oko 20 aranžmanov podupirao društvo.

U svojem spominanju je Fellinger rekao, da je bio presenećen od kvaliteta nekih igračev, i to onih ki su došli od Panoncev. Bilo je ali i čistih početnikov. Nadalje je predložio da minjaju ime, jer da su oni tamburaški orkestar a ne samo tamburica. Odmah su i Zelenjaki čestitali malim poklonom susjedom za rodjendan i dobru suradnju u prošli ljeti.

Gizela Čenar je istaknula kako velike korake u razvitku su načinili Frakanavci. Za nju je važno da se svako dite nauči barem jedan instrumenat, svejedno je li je to tamburica ili ne. Kroz sviranje se aktiviraju naime posebne regije u mozgu.

Fortuna je povidao kako je apsolutno slučajno došao u Gradišće i to putem Mate Klikovića. Ov je povezao Karla Horvatha i po tom dogovoru je sada 15 ljet u Frakanavi. Zahvalio se je i svim svojim prethodnikom za peljanje i vježbanje tamburašev. Svi ovi su dostali od sadašnjega peljačtva mali poklon na kraju razgovorov.

Slijedio je koncert prez daljnjih govorov. Uz narodne, Sučićeve i Weidingerove jačke, su predstavili Lara’s theme iz filma Dr. Živago ili naslovnu melodiju za The phantom of the opera. Pri ovoj si je igrao Tome Kröpfl na e-basu, tako kot i kod nekih drugih jačak, a samo ovde je Franc Rezner igrao na cahonnu.

Pred krajem se je Horvath još jednoč svim zahvalio ki su pridonesli uspjehu društva i najavio, da si je siguran, da će društvo imati još čuda skupnih ljet i doživljajev u budućnosti. Govorni dijeli su bili svi dvojezičini, a sadržaj jačak su predstavili sažeto na nimškom jeziku putem projekcije.

Zadnji oficijelni kusić je bio Neka cijeli ovaj svijet iz mjuzikla Jalta, Jalta. Publika je bila oduševljena i tako su nastavili igranjem. Pred tim je Fortuna istaknuo i važnost zbora. Poslidnje dvi jačke su bile Ti moja rožica i Večeras je naša fešta. Ova je bila uz muziku iz konzerve i bogati bife s kruhi i namazi.

Sv. maša, objed i tombola

Nedilju se je program počeo u jedanaesti napodne sa sv. mašom, ku je služio fra Stjepan, a na klavijatura je igrao Orban Balaž. Po objedu je slijedila bogata tombola.

