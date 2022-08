Baran

21.3. – 20.4.

Ljubav: Za barane načinju male svadje u svakidašnjici vezu stoprv zanimljivu. Nekate ali pretjeravati... Posao/uspjeh: Vaša kompetencija i veselje pri djelu su garancije za uspjeh na poslu! Zdravlje: Ne tribate svenek glumiti hrabroga. Barani su ćutljivi - to moru u društvu i svojoj okolici mirno i pokazati.

Bik

21.4. – 20.05.

Ljubav: U augustu morete budućim ljubavnikom pred svim s Vašim znanjem i inteligencijom imponirati. Posao/ uspjeh: Ne, znači ne. Prelahko se date od Vaših kolegov nagovoriti na preuzimanje (njevih) zadaćov. Zdravlje: Šport je ov misec Vaša velika strast. Svejedno je li načinite joga pred kompjutorom ili idete na putnički odmor...

Dvojki

21.5. – 21.6.

Ljubav: Dugo jur išćete partnera za skupni život. To bi moglo i na tom ležati, jer Vas drugi ljudi opazu kot rezerviranu osobu. Posao/uspjeh: Pazite na malenkosti i detalje - iako Vam se činu nevažni, su drugi znamda suprotivnoga mišljenja. Zdravlje: U augustu dvojke jednostavno uživaju zdravlje!

Rak

22.6. – 22.7.

Ljubav: Upoznali ste moguću novu ljubav... Ali čim već časa prebavite skupa, tim veće sumlje se kažu! Posao/uspjeh: Raki momentanu stavu cijeli fokus i pažnju u posao. To će doprimiti čuda hvale! Zdravlje: Oduševljenje Vas prati u osmom misecu. Od toga profitira i Vaše zdravlje.

Lav/Oroslan

23.7. – 23.8.

Ljubav: Velik mudri lav se u augustu pretvori u malu ljubomornu mačkicu. Pazite na Vaše ćuti! Posao/uspjeh: Privatni problemi Vas muču na poslu. Koncentracija Vam fali, a i pritisak raste! Zdravlje: Umirite Vaše živce. Malo čokolade, malo uživanja - prebavite časa na sami!

Divica

24.8. – 23.9.

Ljubav: Sudbina Vam doprimi ov misec nove ljubavne šanse. Stari poznanac ili prijatelj bi mogao prouzrokovati nevjerojatne ćuti! Posao/uspjeh: Poslušajte na Vašu intuiciju. Tako ćete se i nadalje istaknuti na poslu. Zdravlje: Koč-toč je stelja jednostavno jedino mjesto, kade se kani prebaviti dan. Nekate obisiti glavu!

Vage

24.9. – 23.10.

Ljubav: Iako trenutno moguće nimate partnera - Vam je to svejedno. Vage uživaju prednosti ove situacije - a to je dobro tako! Posao/uspjeh: Motivacija Vam trenutno sigurno neće sfaliti na poslu. Vašemu predstojniku se to naravno dopada. Zdravlje: Kreativno djelovanje Vam u augustu daje novu snagu. Zato se ćutite i jako dobro!

Škorpion

24.10. – 22.11.

Ljubav: Na ljubavnom području bi moglo sve biti malo bolje, ali ništ zato. Vrijeda ćete pretrpiti ov teški čas s Vašim partnerom. Posao/uspjeh: Iako se momentano ćutite dobro na poslu, još već izazovov vjerojatno nećete moć podnositi. Pritisak more nastati pre- velik! Zdravlje: Nekoliko tajedne jur niste imali lazno za Vaše prijatelje. Skupni čas će škorpionom sigurno goditi!

Striljac

23.11. – 21.12.

Ljubav: Ljubavna strast je u ausgustu na Vašoj strani. Najradje se već uopće ne bi stale iz skupne stelje... Uživajte milu dvojšćinu! Posao/uspjeh: Koncentrirajte se na Vaše sposobnosti. Nekate obrnuti pažnju na novi riziko. Zdravlje: Usudite si i nove izazove. Zač ne pokusiti novi šport ili pohoditi još nepoznati varoš? Male pustolovine ćedu Vam polipšati svakidašnjicu!

Jarac

22.12. – 20.1.

Ljubav: August Vam konačno doprimi harmoniju u Vašu ljubavnu vezu. Postoji ča lipšega? Posao/uspjeh: Stres, stres, stres... Vi se preveć fokusirate na malenkosti, ki Vam prouzrokuju samo poteškoć. Pritisak od strani Vašega predstojnika Vam je zato siguran! Zdravlje: Pri dobrom jilu i pilu se morete u augustu potpuno opušćati. Odlično prijateljsko društvo more ov efekt još i pojačati.

Vodenjak

21.1. – 18.2.

Ljubav: Kad komunikativan vodenjak putuje po svitu, su mu novi kontakti sigurni. Moguće je i nova ljubav med njimi? Posao/uspjeh: August je pravi misec za zaključenje novoga ugovora. Osebujno na poslu bi to moglo biti korisno za uspješne vodenjake! Zdravlje: Iako ste rado na putu. Znamda je koč-toč bolje ostati doma. Pred svim Vaše zdravlje bi moglo profitirati.

Ribe

20.2. – 20.3.

Ljubav: Emocionalni kaos se nastavlja. Ne znate tako pravo kamo s Vašimi ćuti! Posao/uspjeh: U augustu se morete mirno upustiti u odredjen riziko. Nećete doživiti nikakovu škodu. Zdravlje: Vi ste pravo slijeklje! Samo mala nepažljivost more Vam jur prouzrokovati znatne tjelovne poteškoći.