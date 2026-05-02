Kazališna grupa Novo Selo je ljetos prikazala opet kazališnu igru namjesto škečov. Ostala je veza s Hatskim kolom, ko je i ovput muzički oblikovalo igru kod ukupno šest solo jačak.

Novo Selo – Kazališna grupa Novo Selo je prošli vikend trikrat pokazala najnoviju produkciju Zdrav kot kremen. Premijera je bila u petak zvečera. Ovde je došlo kih 80-90 ljudi, ča je bilo neobično čuda za ov dan – u prispodobi s prošlimi ljeti. Na dojduće dane je došlo znatno već gostov, ukupno je kih 400 ljudi vidilo kusić. Velika grupa iz Fileža i okolice u organizaciji Kazališne grupe Filež je došla subotu. Nedilju su dodatno nudili pred predstavom kavu i kolače. Tako kot je došlo već ljudi od predstave do predstave, tako su i sve bolje i bolje igrali.

Kusić Zdrav kot kremen su preuzeli od Klimpušcev, ki su ga pokazali u sezoni 2007./2008. i koga je onda prevodio i priredio bivši klimpuški farnik Štefan Geošić. Člani klimpuške grupe su došli u nedilju i njim se je u posebnom zahvalio predsjednik Viko Golumba za sve kusiće ke su njim na raspolaganje postavili. Za novoseosku pozornicu je Margit Huber-Roth ponovo adaptirala kusić, i med drugim ugradila ulogu hipohondra kuhara Maxa Štiglića, ku igra predsjednik društva Viko Golumba.

Cijeli kusić se odigrava u ordinaciji profesora psihijatričke klinike (Štefan Blašković), tako da se nije tribala minjati pozornica, ča je jedan od glavnih kriterijov pri odibiranja kusića, tako Huber-Roth. Ljetos su upotribili još stare kulise, a ne one, ke su od fileške kazališne grupe preuzeli.

Uz staroga profesora djela i mladi nadvračitelj Marko Pivnić (Benjamin Rauscher) u toj ordinaciji. Ov je prejako motiviran a jako arogantan prema pacijentom i personalu, tako i prema bolničarki Senti (Kristina Pethö), Lizi (Štefani Kustrić) i službenoj Olgi (Monika Thaller).

Svoju ulogu je najbolje inscenirao Kristijan Ladić, ki igra pacijenta psihijatrije Borisa i tako nastupa kot Picasso odnosno Karl Lagerfeld. Njegovoga asistenta Denisa glumi Martin Miletić.

Ženski personal se odluči, da ćedu se fantiti Pivniću i tako glumi sekretarica profesora Arijane Brigović (Bianca Flenreisz) Ginu Mocarelli, s kom da je Pivnić ča imao na jednoj od njegovih štacijov u Italiji i ku zato sada mora zeti za ženu. Pivnić nastane tako paranoidan da kot Heino preobličen bludi kroz bolnicu, jer misli da ga išće mafija.

U ovom neredu dojde još i namješćenica zdravstvenoga osiguranja Gerda Brukić (Anamarija Lončar), ka kani kontrolirati bolnicu. Kroz tri čine teško išćen akt doprimi prema kraju sam pacijent Hans Polnić (Johann Kustrić).

Sve u svem sve dobro završi, najdu se dva pari a i kontrola bolnice je prošla prez prepreke.

Kusić sam živi od šalnih scenov i odabrali su ga člani jer im se je najbolje vidio pri prvom čitanju. Režiserka je i ljetos ugradila jačke u ov kusić. To su djelomično poznate jačke za ke napiše hrvatski tekst, ali i jačke ke se novo komponiraju. Za te napiše Branko Kornfeind muziku, ki i pelja tamburaški sastav Hatskoga kola, ki muzički oblikuje kazališnu igru. Pri aranžmani je ljetos pomogao i Rado Janković mladji. Po prvi put je Elisabeth Rauscher preuzela ulogu šaptalice od Kasilde Miletić.

Premijera kot i predstava u subotu je počela – tako kot je to zapravo navada u Novom Selu s molitvom, ku su isto tako oblikovali tamburaši. (Nedilju je bila po predstavi.) Sam kazališni večer je isto tako počeo s jačkom Dobro došli.

Kusić sam nima čuda sadržaja. On živi od glumcev i njevih ulogov. A ovde je uz rutinirane igrače oduševio pred svim mladi glumac Benjamin Rauscher, ki je publiku dodatno presenetio, kad je počeo jačiti – duet s Biancom Flenreisz.

Velika razlika prema grupam u sridnjem Gradišću ali i u Trajštofu je bio jezik. Ovde su se svisno ugradile nimške riči, ke se još i nisu pokusile i u hrvatskoj varijanti upotribiti, tako da bi se gledatelj ča naučio. Prem toga je bilo ipak već komu teško slijediti kusić.

Za dojduće ljeto je Huber-Roth najavila, da ćedu igrati opet skeče, tako kot i lani.

Kristijan Karall