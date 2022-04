Digilino će se širiti početkom dojdućega školskoga ljeta širom Austrije. Cilj je suvrimena i samoupravljiva izgradnja kompetencijov dice na području digitalnosti. Med odgovornimi i izumitelji je i mlada Uzlopka Katarina Krupić.

UZLOP — Mali plavi dinosaur »Digilino« će u budućnosti školaricam i školarom širom Austrije, u starosti od 6 do 14 ljet, biti pomoć pri izgradnji digitalnih kompetencijov, i to na nastavnoj online platformi Digilino. Izumili i realizirali su ovu platformu Uzlopka Katarina Krupić, Stefan Scheiblecker, Maximilian Zottl, Julian Mayr i Thomas Schaubauer študijskoga smira »E-learning i upravljanje znanjem« na Stručnoj visokoj školi u Željeznu. U kooperaciji s Pedagoškom visokom školom Dolnje Austrije su študentica i študenti, svi djelaju i kot pedagogi na osnovni odnosno sridnji škola, u okviru praktičnoga projekta u tretom semestru študija razvijali ovu digitalnu platformu za dicu. Momentano se platforma još nahadja u pokusnoj fazi i se zato samo koristi na neki odredjeni škola širom Austrije; na webstranici su vježbe i lekcije ali i sada jur dostupačne. „Ideju za nastavnu platformu je imao Stefan Scheiblecker, konačni peljač projekta. Veljek smo se zanimali za njegov koncept ove digitalne nastavne platforme i se tako odlučili ju s njim skupa realizirati“, je rekla Katarina Krupić. „Do sada smo investirali oko 1200 djelatnih ur za projekt Digilino, početo od koncepcije, prik planiranja ča do konačnoga pisanja tekstov i konkretnoga tehničkoga izvršenja“, tako mlada Uzlopka dalje.

Iz kamene dobe u digitalni vijek

Pod ovim geslom kani Digilino ada izjednačiti i poboljšati digitalno znanje dice. Uopće u osnovnoj školi su kompetencije u vezi s digitalnošćom jako različne. Vidljivo je to pred svim nastalo u času korona pandemije, kada je bio distance learning velik izazov. Ali i u običnoj školskoj nastavi nastaje tema digitalnosti svenek važnija. Kad su se od strani vlade na raspolaganje stavile različne digitalne spravi, je to omogućilo nove mogućnosti za nastavu. Tako moru na primjer dica iskusiti samoupravljive nastavne procese na području digitalnoga obrazovanja, kade kani i Digilino nadovezati. Nastavna platforma, ku su Katarina Krupić i nje kolegi izdjelali, se jako orijentira na modelu digi.komp4, ki bazira na europskom kvalifikacijskom okviru (EKO) za digitalne šikanosti. Ov kvalifikacijski okvir će u budućnosti biti jedan dio nastavnoga plana u škola.

Različne lekcije za doma i za školu

Digilino sadržava četira velika polja s ukupno 32 različnih lekcijov i vježbov, ke se moru privatno doma isto tako načiniti kot i u školskoj nastavi. Iako lekcije gradu jedna na drugoj, moru dica slobodno i sama odlučiti ki sadržaji i ke vježbe je zanimaju i ča odgovara njihovom dosadašnjem znanju. Tako moru i u vlašćoj brzini otkrivati pojedine lekcije i teme, a to sve u jezikui sa stručnim vokabularom, ki je prilagodjen dici. Ciljna grupa ali nisu samo školarice i školari, nego pred svim i pedagogice i pedagogi, kim neka nudi Digilino nove ideje i tematske inspiracije za nastave.

Prvo veliko tematsko polje se zove „Moj digitalni život“. Ovde se stavlja fokus na korišćenje digitalnih medijov u svakidašnjici i informira se o temeljiti pravili u vezi s korišćenjem. Zvana toga se upozori u ovom poglavlju na eventualne pogibeli.

„Kompjutorski sistemi i spravi“ je drugo poglavlje. Dica se moru ovde učiti o pojedini dijeli kompjutora i upoznaju i druge digitalne spravi, kot na primjer smartphone, laptop ili tablet.

Treto tematsko polje se zove jednostavno „Programi“. U centru pažnje stoji sastavljanje i korišćenje tekstnih dokumentov, tabelov, prezentacijov kot i različnih datotekov. Nadalje se more ovde naučiti pravilno korišćenje tražilicov (Suchmaschine) kot webstranic za rešeršu.

Zadnje poglavlje ima naslov „Kodi i programiranje“. Dica moru ovde doznati sve u vezi s nastajanjem kompjutorskih programov kot i sa šiframi i obrambom informacijov. Po uspješnom završetku svih lekcijov i vježbov na nastavnoj platformi Digilino si moru školarice i školari tiskati certifikat Pedagoške visoke škole Dolnje Austrije, s kim moru dica potvrditi temeljito znanje i kompetenciju na području digitalnoga obrazovanja.

Stručni jezik kot izazov

Kot najveći izazov pri nastajanju i realizacije digitalne nastavne platforme se je ispostavio jezik i stručni vokabular, ki je na ovom području svenazočan. Na teksti i upućivanji su zato morali čuda minjati i prepisati, da bi i dica razumila ča je točno mišljeno. „Tako je na primjer iz stručnoga naslova „Informatička tehnologija, človik i društvo“ na našoj nastavnoj platformi nastalo „Moj digitalni život“, je razložila Katarina Krupić.

Razumljivost su zvana toga testirali u različni školski svakidašnjica i u nastavi, ali i kod vlašćih školaric i školarov, je izjavio peljač projekta Stefan Scheiblecker.

Veliki plani za budućnost

Od početka školskoga ljeta 2022./2023, ada ljetos u septembru, će se nastavna platforma Digilino širiti po cijeloj Austriji i tako obogatiti školske nastave. Za Katarinu Krupić iz Uzlopa kot i nje kolege od Stručne visoke škole Gradišće u Željeznu, je s novim ljetnim semestrom ali prestalo skupno putovanje s dinosaurom Digilino. Sa završetkom praktičnoga projekta su predali sve podatke i pristupe na kooperacijskoga partnera, na Pedagošku visoku školu Dolnje Austrije, ki je od sada odgovoran za daljnji razvitak i budućnost digitalne nastavne platforme.

Čisto se Stefan Scheiblecker, Katarina Krupić, Maximilian Zottl, Julian Mayr i Thomas Schaubauer ali još nećedu lučiti od Digilina. Tako su se s ovim projektom naticali za ljetošnji Pannonia Research Award, a zvana toga imaju veliku čast da moru pri velesajmu za učiteljstvo, pri EDU | days u Kremsu, predstaviti svoju nastavnu platformu za dicu. Ovo spravišće ima cilj kritično reflektirati učnju s digitalni mediji i staviti impulse za optimalno korišćenje ovih.

Gdo sada ne kani do septembra ovoga ljeta čekati na službeno objavljenje platforme Digilino, si more ovu jur na webstranici digilino.at točnije pogledati i jur načinjiti pojedine lekcije i vježbe!