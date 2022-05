„Protulićno budjenje“ se je zvala serija koncertov, ku je folklorna grupa Poljanci iz Vulkaprodrštofa održala prošli vikend, 23. i 24. aprila, u seoskoj dvorani.

VULKAPRODRŠTOF — Pokidob su svoje tradicionalne koncerte u novembru prošloga ljeta morali relativno kratkoročno otpovidati, se je folklorna grupa Poljanci odlučila prirediti dva koncerte u protuliću, je razložila predsjednica društva Angelika Kornfeind u razgovoru s Hr- vatskimi novinami, prilikom 45. obljetnice postojanja društva. Prošli vikend je bilo konačno tako daleko: Održali su „Protulićno budjenje“ i oduševili goste sa šarolikim programom visokoga nivoa.

Sve generacije su stale na pozornici

Dičja grupa i mladina Poljancev je veljek na početku oblikovala prvi dio koncerta, i to s pet jačkami i jednim tancom. Pri tom nisu samo pokazali njevo muzičko znanje na instrumenti, nego i jačkarni talenat: Od dičje jačke „Antuntun“ do „Vesela je Škokadija“ su mladi Poljanci s njevim repertoarom pokrivali skoro sva muzička žanra. Za poslidnju jačku „Nek živi ljubav“ i kratki tanac su onda došli i najmladji kotrigi društva, ki su aktivni u JIGT-u, na pozornicu seoske dvorane. Skupa su predstavili koreografiju k jački „Bum bum bum“. S nevjerojatnim ela- nom su dica skakala i tancala po pozornici i s njevim veseljem dobavili i publiku, ka je dicu s burnim aplauzom nagradila.

S tancom „Sridnje Gradišće“ je onda počeo program glavne grupe Poljancev. Ukupno dvanaest jačak su tamburašice i tamburaši, kot i kotrigi zbora, predstavili. Istaknuti se ovde s jedne strani mora precizno i dobro guslanje instrumentov, ali s druge strane i jačkarno znanje, pred svim i mladih solistov, ki su oduševili pohodnice i pohodnike „Protulićnoga budjenja“.

Kot i jur narašćaj, je i glavni orkestar, pod peljanjem Lukasa i Julije Kornfeind, mogao imponirati s dobrim miksom narodnih i novijih modernih jačak, kot i med jako prošireni i nepoznati melodija. Tako je publika mogla uživati svoje najdraže pjesme ali istovrimeno i iskusiti malo manje poznate jačke i tako proširiti svoj muzički horizont. Od „Rože cvatu jur po svi vrti“ i „Paloma nera“ prik „Nemoj noći brzo proći“ i „Hej ridjane“, ča do „Zbog tebe sam to što jesam“ je dosegao spektar koncerta.

Odlično raspoloženje

Moglo se je zaistinu ćutiti kako željni su ljudi po ovoj dugoj korona-pauzi bili opet dojti na priredbe i koncerte. Tako je i u Vulkaprodrštofu bila atmosfera i raspoloženje gostov od prve sekunde na vrhu. Tomu je pridonesla i raspušćena i vesela interakcija tamburašev i jačkarov medjusobno na pozornici kot i s publikom, ča su svi nazočni jako uživali.

Na koncu je onda nastalo još i emocionalno: Kad se je predsjednica društva, Angelika Kornfeind, zahvalila gostom i istaknula kako lipo je opet nastupati i se družiti u društvu, nisu samo kod nje pale pojedine suzice, nego i širom publike su ljudi počeli suziti zbog veselja da su priredbe — barem za sada — opet prez oštrih mjer moguće.

Sa zadnjom skupnom jačkom „Veselo je društvo naše“, pri koj su opet svi kotrigi folklorne grupe Poljanci skupa stali na pozornici, su se vulkaprodrštofske tamburašice i tamburaši oprostili od publike. Zabava i druženje je ali i zatim još dalje išlo, tako da nije čudo da su ljudi još duglje ostali u seoskoj dvorani i uživali sunčano otpodne. Mala grupa Poljancev je vani zaigrala i skupa s gosti, ki su došli iz Vulkaprodrštofa ali i susjedskih sel, jačila poznate melodije i hrvatske šlagere.

Tradicionalne koncerte u novembru kanu Poljanci, ki ovo ljeto svečuju 45. obljetnicu postojanja, ljetos ali opet na svaki način održati, kot je to bio slučaj i pred pandemijom. Termini za to su jur fiksirani, i to 5. i 6. novembra 2022. ljeta.