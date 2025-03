U okviru mesopusnoga čitanja je fileško-klimpuška autorica predstavila svoju drugu samostalnu knjigu »Irgendwo dazwischen«. Večer u mjenovskom farofu je s veselimi i zabavnimi jačkami popunio TS Špontan.

MJENOVO – Prošli petak 21. februara je mjenovska biblioteka Mlade inicijative Mjenovo pozvala na predstavljanje knjige irgendwo dazwischen (Kade tade izmedju). Priredba je nosila naslov „mesopusno čitanje”. Ovo je druga samostalna publikacija Andreje Kerstinger, ka je isto tako izašla u nakladi lex liszt 12.

Peljačica biblioteke Andrea Karall je pozdravila nazočne goste, ki su bili pred svim iz Fileža i odmah predala rič Mihaelu Hirschleru, ki je peljao kroz program. On, kot i autorica Andreja Kerstinger su bili maskirani. Čitanje, ko je bilo pretežno na nimškom jeziku, je bilo podiljeno u pojedine bloke. Med ovimi je peljao Hirschler razgovor s Kerstinger o nje načinu pisanja, kako dojde do temov i ku povezanost ima s domovinom i Gradišćem.

Na početku, u sredini i na koncu je TS Špontan predstavio šalne jačke kot na primjer Naša mala Anica u dužini od 11 kitic i Žena j’ muža za buču prodala, ili tematski – kot po tekstu o starojmajki, ka je iz Klimpuha – Va Klimpuhu ili po pjesmica o vinu Vince, vince črljeno.

Oficijelni program je durao prilično jednu uru. Završila ga je opet peljačica Karall i pozvala goste na bife. Po kratkoj pauzi su tamburaši nadalje zabavljali goste.

Knjiga za svakoga o mnogo čem

Knjiga irgendwo dazwischen ima isti žepni format kot prva knjiga i sličnu omotnu sliku, samo da je ov put knjiga u črljenom a ne u plavom. Podiljena je u troja velika poglavlja: poetsko (47 pjesam), političko-feminističko (25) i jezične igrice (48). Pet ovih tekstov je i na hrvatskom jeziku ili kot samostalna pjesma ili kot prijevod nimške. Knjiga ima 184 stranice.

Najveći dio tekstov je nastao za ovu zbirku, isto tako sadržava jur publicirana djela u drugi antologija odnosno za druge prilike. Knjiga se more teško odrediti u jedan žanre, jer kot jur i sam naslov veli se more najti od svega malo ča. Je li je to tematski, jezično, od oblika i forme ili načina teksta. Tako su to ponekad jako kratke pjesmice, onda opet duži teksti. Ponekad na standardnom nimškom jeziku, ponekad u razgovornom, ka ta i na hrvatskom a pjesmica Die Erkenntnis je još i u tri jeziki: latinski, nimški i hrvatski.

Ćuti se, kako piše Kerstinger iz bogatoga fundusa vlašćih doživljajev i vlašćega opažavanja odnosno istraživanja, prez da bi si morala čuda izmisliti. Znamda samo malo preminiti. Ponekad su to lipe, a ponekada ozbiljnije uspomene.

Opazi se, da je po zvanju učiteljica, jer u neki pjesma dosta jasno upozorava, na ča neka svaki pazi, a ponekad se moru najti i preporuke a čudakrat pitanje na kraj. Na svaki način animiraju brojne pjesme na razmišljanje o samom sebi. Poneki teksti bi se mogli i gledati kot terapija za dušu.

Kako važna su prava žen autorici kaže cijeli odlomak pjesam o feminizmu, ke isto opet jako detaljirano kažu svakidašnjicu i tako ulovu svakoga štitelja odnosno štiteljicu.

Uzato se onda opet nahadjaju zabavni teksti i tako sadržava ova zbirka za svakoga zanimljivo štivo. Kot piše u opisu knjige: „Jednoč širi šalno i humor, onda opet začudjujuće mudrosti i melankoličnu dibokoumnost. ... Teksti imaju samo jednu funkciju: Oni neka dotaknu.”

Kristijan Karall