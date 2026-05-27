Ljetošnji program gradišćanskoga Kultinarijuma izazvalo je jur unajpr velike reakcije sa strani hrvatske zajednice. Nije naime već hrvatskoga programa. Muzika narodnih grup da je sad upletena u cijelom programu.

Beč – Koncem maja se je ljetos jur po 22. put pretvorio bečki Am Hof u gradišćanski Kultinarijum. Kih 30 poduzeć je sa svojimi produkti, pred svim vinom i kulinarskimi špecijaliteti, prezentiralo Gradišće saveznomu glavnomu gradu. Utorak, 19. maja, u peti navečer su zamjenica zemaljskoga poglavara Anja Haider-Wallner i predsjednica zemaljskoga sabora Astrid Eisenkopf otvorile četverodnevnu priredbu. Odonda je išlo tri dane od 11:00 uri do 22:00 uri dalje. Kot je rekao poslovoditelj Gradišće turizma Didi Tunkel, je Beč jedan od najvažnijih sajmov gostov za Gradišće. Kultinarijum da neka potakne ljudi, da kanu i sami na izletu ili na odmoru upoznati Gradišće.

Kultinarijum prez hrvatskoga programa

Ljetošnji program Kultinarijuma se je razlikovalo od onih u prošlosti. Gradišćanske narodne grupe su se do sada zrcalile u hrvatskom programu. Romska i madjarska narodna grupa u muzičkom programu prošlih ljet nisu bile zastupane. Ljetos su i hrvatske točke u programu falile.

Od 2007. do 2024. ljeta je nastupio foklorni ansambl Kolo Slavuj. Ukupno 14 nastupov – nekoliko puti je nastup bio otpovidan zbog čemernoga vrimena – je sastav prikazao hrvatske tance i jačke iz Gradišća i Hrvatske. Otkad se je minjala organizacija već nije bilo upitov za nastup.

U prošli ljeti je zvana toga nastupio tamburaški sastav Gauženjaki s hrvatskim programom i nekolikimi medjunarodnimi hiti. Ljeta dugo je bio i sastav Limene glazbe iz Stinjakov Behmische Noan fiksni dio programa. Ljetos i ove grupe nisu bile dio programa. Ljetošnji program je sastavljen od različnih sastavov Limene glazbe iz Gradišća i Dolnje Austrije.

Po objavljenju programa na Instagram-stranici je došlo do mini-shitstorma – u gradišćanskohrvatski krugi to znači 14 individualnih porukov na tu temu. Hakovci i drugi gradišćanski Hrvati su pod Instagram-prinosu prigovarali ovomu manjkanju hrvatskoga programa i pitali za uzroke. Tako je pisao HAK: „Kanimo upozoriti na to, da je izostavljanje trih drugih jezikov Gradišća jednostrano prikazivanje. Zač se organizacija odlučila, izostaviti najposebniju karakteristiku Gradišća. Prez obzira na to, da je to znak slabe samosvisti Gradišća, je to pucanje u vlašću nogu, ako se zaista kani reprezentirati Gradišće.”

„U budućnosti bolje komunicirati“

Kultinarijum organizira poduzeće Hannersberg Event GmbH podupirano zajedno sa zemaljskom agenturom Gradišće turizam. Oni su i na Instagramu odgovorili prigovoračem, da će „muzika narodnih grup“ sve dane na programu. Zato da su prosili muzičarke i muzičare. „To niste mogli znati, mi bi to tribali bolje razložiti“, tako Kultinarijum. Na upit Hrvatskih novin, zač je došlo do minjanja, pisao je Ronald Gollatz od Hannersberg Event GmbH, da su prilagodili program i zbog odziva iz hrvatske narodne grupe (sic!). Oni zato već nimaju hrvatski blok, nego kroz cijelu priredbu muziku narodnih grup, ča kanu u budućnosti bolje komunicirati. Odgovoru su bili priloženi videi, ki prikazuju dvi hrvatske jačke u programu. To su takozvani klasičari, naime Tužna je noć sa stinjačkom mladinom na plesnom parketu i Daj mi daj.

TG