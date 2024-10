Petak, 18. oktobra su u Vincjetu uz veliku političku nazočnost oficijelno otvorili novi obrazovni kampus Pannonia s jaslicami, čuvarnicom i osnovnom školom.

VINCJET – Petak, 18. oktobra je cesta, ka pelja k hodočasnoj crikvi bila zatvorena. Uzrok je bilo mnoštvo ljudi, ko se je skupilo pred novom zgradom na 2000 m2 velikom području uz crikve, da bi skupa sa dicom svečevali takozvani novi obrazovni kampus Pannonia. U februaru 2023. ljeta je bio oficijelni nakop za ov skupni projekt općin Novi Hodas, Čajta-Vincjet i Čembe, ki je stao kih 6,5 milioni eurov.

Općine su skupa rekle: Da

Oficijelno otvaranje s velikim brojem političkoga zastupničtva i ljudi iz sel kot i okolice je počelo s ulazom dice. Ona su skupa sa svojimi učiteljicami i čuvarničarkami ulazila na mjesto pred kampusom i su onda oblikovala prilično dugo otvaranje od skoro dvi ur. Govorili su tri načelniki ovoga projekta Novohodašćan Joachim Radić, Čajtanac Robert Marlović i Čembanac Bernhard Herić. Uza to je govorila i zemaljska savjetnica Daniela Winkler, i obrazovni direktor Alfred Lehner kot i zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil. U govori su si svi bili složni. Projekt da je bio jedinstven zbog kooperacije trih općin i zbog zvanaredne suradnje i prethodnih predstavnikov političke općine. Predsjednik ovoga općinskoga saveza i drugačije načenik Čajte-Vincjet Robert Marlović (VP) je sažeo suradnju sa svimi strankami ovako: „Svejedno je, ki stoji pred tobom, ako znaš, ki stoji za tobom” i je s tim mislio dobru suradnju sa zemaljskim poglavarom Hansom Petrom Doskozilom.

Doskozil, ki se je kasnije pridružio priredbi i je istaknuo, zač je tako jako podupirao ov projekt: „Svaka općina sama ovakov projekt ne more financirati, u nijednoj regiji se ovakov projekt do sada nije ugodao.” U isti smir govorio je i načelnik Novoga Hodasa Joachim Radić. Vrimena da su za općine izazovna, ovim obrazovnim kampusom da su spremni za budućnost na dobrobit dice. Marlović je na koncu svojega govora ipak još dodao, da bi bilo potribno, da zemlja i nadalje podupira općine. Načelnik Čembe Bernhard Herić ponavljao je riči svojih kolegov načelnikov. I on je hvalio dobru suradnju i je kot prvi i spominjao savez – ipak on dodiljuje pinez, veli.

Obrazovanje od čuvarnice

Sa strani obrazovnoga sektora su govorili Alfred Lehner i Daniela Winkler. Lehner je govorio o teškoj situaciji na jugu Gradišća. Ako u selu nije podvaranje dice, se odselu zadnji mladi ljudi, istovrimeno se ne more financirati podvaranje u prilično mali seli. Novi Hodas, Čajta-Vincjet i Čemba su pokazali, kako more funkcionirati i ufa se, da će biti i drugih ovakovih projektov. Winkler je govorila o važnosti skupnih obrazovnih zgradov. To da olakša tranziciju, ada prestup od jaslic u čuvarnicu i dalje u osnovnu školu. Ona je i kao prva spomenula većjezičnost i je prosila da se ova ponuda i koristi.

Kampus na 2000 m2

Iako su otvaranje zbog poplavov u juniju morali odrinuti u jesen, su dica jur s početkom novoga školskoga ljeta stupila u novu zgradu. Trenutno pohadja oko 100 dice jaslice, čuvarnicu ili osnovnu školu. 53 dice ide u osnovnu školu. Kot je rekla direktorica Osnovne škole Marlen Varga dohadja cirka jedna tretina iz Novoga Hodasa, druge dvi tretine iz Čajte, Vincjeta i Čembe.

Obrazovni kampus se zapravo dili na dvi zgrade, ke su povezane velikim vrtom i potkrovljem. Nove zgrade, za čiji nutarnji izgled je bio odgovoran Čembanac Dieter Benčić, imaju mjesta za dvi grupe u čuvarnici i dičji jaslica i za četire razrede osnovne škole. Uza to postoju u svitli zgrada pune driva velike aule s malimi kuhinjami, dvorane za ručni rad, biblioteka, dvorana za popodnevno podvaranje kot i jako velika dvorana za tjelovježbu.

Pitanje hrvatskoga jezika u obrazovnom sustavu

Prije nego su si ljudi sami smili pogledati prostorije, je mjesni farnik Branko Kornfeind skupa sa subrati blagoslovio zgradu i ljude, ki u njoj djelaju.

Vrime je koristio i za kritiku pri blagoslovu: „Za me kao borećega Hrvata, postoji pogibel, da će hrvatski zatišiti” i prosio je u molitvi za otvorenost roditeljev. Ravnateljica Osnovne škole Marlen Varga je tomu prigovarala i je rekla, da su roditelji jako otvoreni. U Novom Hodasu, komu sliši i dvojezični hrvatsko-nimški Stari Hodas su do sada imali dvojezično nimško-madjarsko podučavanje.

Za ponudu madjarskoga razreda da nije bilo dost najavov, tako da dica moru sada pohoditi neobavezni predmet Madjarski. Svi četiri razredi su sada hrvatsko-nimški kot u drugi hrvatski općina po Gradišću.

TG